Xbox Game Pass: Das sind die neuen Ultimate Perks im Abo

Die neuen Ultimate Perks im Xbox Game Pass sind da! Dieses Mal gibt es wieder einige virtuelle Geschenke, die ihr abstauben könnt.

The First Descendant: Beyond the Void Bundle – ab sofort

Betretet Beyond the Void, das nächste Kapitel der 2. Staffel von The First Descendant! Sichert euch das Episode-2-Paket, um euch stilvoll auszurüsten, eure Ausrüstung anzupassen und euch euren Mitstreiter*innen auf neuen Missionen im unerforschten Sigma-Sektor anzuschließen!

Candy Crush Solitaire (Mobile): Sweet Starter Pack – ab sofort

Das Sweet Starter Pack bietet euch die perfekte Gelegenheit, eure Strategie zu schärfen und jeden Zug zu perfektionieren. Es enthält 5.000 Münzen, vier Rückblenden, um fehlerhafte Züge rückgängig zu machen, drei Farbbomben-Booster und eine Wild Card.

Sea of Thieves: Seventh Serving Emote – ab sofort

Für eine begrenzte Zeit könnt ihr den siebten Geburtstag von Sea of Thieves mit diesem Emote feiern und dabei das köstliche Dessert anschneiden.