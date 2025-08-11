Xbox Game Pass: Das sind die Spiele in der neuen Woche

In der aktuellen Woche erscheinen zwei neue Titel im Xbox Game Pass.
Ab dem 12. August 2025 steht Aliens: Fireteam Elite für Cloud, Konsole und PC zur Verfügung. Dieser Titel ist im Game Pass Ultimate, im PC Game Pass sowie im Game Pass Standard enthalten.
Am 14. August 2025 folgt 9 Kings als Game Preview für PC. Dieses Spiel ist im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass verfügbar.
Xbox Game Pass – August 2025
- 12. August 2025 – Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console, and PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 14. August 2025 – 9 Kings (Game Preview) (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Welche Spiele bereits im August hinzugefügt wurden, seht ihr hier. Dazu ist auch Heretic + Hexen ab sofort im Abo und die Madden NFL 26 Trial wartet auch auf euch.
Auf Aliens freu ich mich schon riesig 🙂
Aliens Fireteam Elite schaue ich mir mal an.
Nichts für mich dabei diese Woche.
Aliens Fireteam war schon einmal im Gamepass, meine ich mich zu erinnern. War nicht so dolle, aber vielleicht hat sich ja was getan in der Zeit.
Werde Aliens: Fireteam Elite spielen, freu mich schon drauf 😅✌🏻 danke für die Erinnerung