Xbox Game Pass: Das sind die Spiele in der neuen Woche

Eine neue Woche ist angebrochen und diese Spiele sind bereits für die nächsten Tage bekannt!

In der aktuellen Woche erscheinen zwei neue Titel im Xbox Game Pass.

Ab dem 12. August 2025 steht Aliens: Fireteam Elite für Cloud, Konsole und PC zur Verfügung. Dieser Titel ist im Game Pass Ultimate, im PC Game Pass sowie im Game Pass Standard enthalten.

Am 14. August 2025 folgt 9 Kings als Game Preview für PC. Dieses Spiel ist im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass verfügbar.

Xbox Game Pass – August 2025

Welche Spiele bereits im August hinzugefügt wurden, seht ihr hier. Dazu ist auch Heretic + Hexen ab sofort im Abo und die Madden NFL 26 Trial wartet auch auf euch.