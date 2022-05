Xbox Game Pass: Das sind die Ultimate Perks Belohnungen im Mai

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ihr wollt im Mai mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besucht einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und schnappt euch eure kostenlosen Belohnungen.

Verfügbar – For Honor: Warmonger Hero

Verfügbar – Plants vs Zombies Garden Warfare 2: No-Brainerz Upgrade

Verfügbar – Halo Infinite: Pass Tense Gungoose Bundle (ab heute)

Dazu hat Microsoft offiziell bekannt gegeben, welche Spiele im Mai im Xbox Game Pass landen. Außerdem werden Mitte Mai wieder einige Games aus dem Abo-Service entfernt.