Xbox Game Pass: Das sind die Ultimate Perks für Fall Guys und mehr

Die Perk-Galerie hat sich mit frischen Inhalten und besonderen Boni für alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten gefüllt. Dazu gibt es im Laufe des Monats noch weitere Extras gratis.

Ihr möchtet noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im August? Dann besucht einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Jetzt verfügbar – Fall Guys: Coconut Milk Costume

11. August – Skate 3: Upgrade Bundle

16. August – The Elder Scrolls Online: Noweyr Pack