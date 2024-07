Xbox Game Pass: Das sind die ultimativen Vorteile

Mit einem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement habt ihr sporadisch die Möglichkeit, euch virtuelle Vorteile zu sichern. Was es diesmal alles gibt, erfahrt ihr hier:

Jetzt verfügbar – Stumble Guys: Cyborg Dance Bundle

Schließt euch Millionen von Spielern an und stürzt euch in diesem lustigen Multiplayer-Kampfspiel ins Getümmel! Holt euch das Bundle, um in eurem Cyborg Legendary Skin standesgemäß auszusehen und mit eurer Robot Victory Animation anzugeben, wenn ihr gewinnt. Setzt dem Ganzen mit euren 250 Gems und 50 Stumble Tokens die Krone auf!

Jetzt verfügbar − The First Descendant: Launch Edition Bundle

Spielt jetzt den Looter-Shooter, The First Descendant, und sichert euch euer Startpaket für einen einzigartigen Vorteil im Spiel. Darunter ein Rücken-Aufsatz, zwei Waffen-Skins und weitere kosmetische Gegenstände, mit denen ihr das Aussehen eures Descendants anpassen könnt.

Jetzt verfügbar – EA Sports UFC 4: Premium Starter Pack

Die Legende des Kumatai hat Tausende von MMA-Kämpfer geprägt. Entdeckt, was diese Tradition inspiriert hat, mit diesem Premium-Starterpaket, das mit eurer EA Play-Mitgliedschaft erhältlich ist.

Doch damit nicht genug, dann zahlreiche weitere EA Play Rewards warten darauf von euch entdeckt zu werden. Welche Belohnungen EA für euch vorbereitet hat, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.