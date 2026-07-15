Xbox Game Pass: Denshattack ab sofort im Ultimate-Abo verfügbar

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Xbox Game Pass Ultimate erweitert sein Angebot mit dem stylischen Action-Spiel Denshattack.

Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate können ab sofort Denshattack ohne zusätzliche Kosten spielen. Das Action-Spiel von Undercoders feiert heute, am 15. Juli 2026, seine Veröffentlichung.

In Denshattack rast ihr mit einem Hochgeschwindigkeitszug durch ein farbenfrohes, dystopisches Japan. Mit Ollies, Kickflips, Grinds und spektakulären Tricks sammelt ihr Punkte, tretet gegen rivalisierende Gangs an und kämpft darum, die Kontrolle über die Schienen zurückzuerobern.

Die Reise führt durch Großstädte, ländliche Gebiete, Vulkane und sogar über Ozeane. Neben Geschwindigkeit stehen stylische Trick-Kombinationen und präzise Landungen im Mittelpunkt, um die Ranglisten zu erklimmen.

Denshattack wurde von Undercoders entwickelt und von Fireshine Games veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.

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6 Kommentare Added

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  4. Ash2X 354760 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.07.2026 - 18:52 Uhr

    Es ist so durch 🤣
    Indie GOTY Kandidat 🤘

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  6. TJ44 7310 XP Beginner Level 3 | 15.07.2026 - 20:39 Uhr

    Könnte man ja mal antesten wenn es irgendwann mal im Gamepass erscheinen sollte

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