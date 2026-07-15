Xbox Game Pass: Denshattack ab sofort im Ultimate-Abo verfügbar

Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate können ab sofort Denshattack ohne zusätzliche Kosten spielen. Das Action-Spiel von Undercoders feiert heute, am 15. Juli 2026, seine Veröffentlichung.

In Denshattack rast ihr mit einem Hochgeschwindigkeitszug durch ein farbenfrohes, dystopisches Japan. Mit Ollies, Kickflips, Grinds und spektakulären Tricks sammelt ihr Punkte, tretet gegen rivalisierende Gangs an und kämpft darum, die Kontrolle über die Schienen zurückzuerobern.

Die Reise führt durch Großstädte, ländliche Gebiete, Vulkane und sogar über Ozeane. Neben Geschwindigkeit stehen stylische Trick-Kombinationen und präzise Landungen im Mittelpunkt, um die Ranglisten zu erklimmen.

Denshattack wurde von Undercoders entwickelt und von Fireshine Games veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.