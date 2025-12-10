Xbox Game Pass: Der härteste Neuzugang des Jahres ab heute im Abo

Mortal Kombat 1 ist ab heute im Xbox Game Pass verfügbar und erweitert das Abo um einen der härtesten und kompromisslosesten Fighting-Titel der aktuellen Generation.
Der brutale Serienreboot steht euch über Cloud, PC und Xbox Series X|S zur Verfügung und bietet damit maximale Flexibilität beim Spielen. Mortal Kombat 1 kombiniert seine markante Kampfmechanik mit aufwendigen Animationen, detailreichen Arenen und einer Storykampagne, die klassische Charaktere in einer neu geschaffenen Zeitlinie zusammenführt.
Besonders präzise Kombos, reaktionsschnelle Konter und ikonische Fatalities prägen das Gameplay und sorgen für den intensiven Stil, für den die Reihe seit Jahrzehnten bekannt ist.
Xbox Game Pass – Dezember 2025
- 10. Dezember 2025 – Mortal Kombat 1 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Fatality im Abo – wer von euch ist dabei?
Da habe ich echt mal wieder Bock drauf 😜
Och, mal reingucken werde ich wohl auch, bis icj das frustriert aufgebe 🤣
Ich werde es probieren, vielleicht komme ich ja doch klar.
Anschauen werde ich mir das Spiel auf jeden Fall, aber meistens hab ich keinen Bock auf solche Spiele.
Ich werde es mal ausprobieren und evtl. den Story Modus durchspielen.
Ich hab’s mir zwar erst vor einer Woche inkl. aller DLCs im Sale gekauft, aber passt schon 😂 Die Story macht wieder Mega-Laune und die Grafik ist der absoluter Ober-Hammer! Ganz schön viele Superlative aber man möge es mir verzeihen…hab grad einfach Spaß mit dem Teil 😇