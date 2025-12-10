Xbox Game Pass: Der härteste Neuzugang des Jahres ab heute im Abo

Mortal Kombat 1 ist ab heute im Xbox Game Pass verfügbar und erweitert das Abo um einen der härtesten und kompromisslosesten Fighting-Titel der aktuellen Generation.

Der brutale Serienreboot steht euch über Cloud, PC und Xbox Series X|S zur Verfügung und bietet damit maximale Flexibilität beim Spielen. Mortal Kombat 1 kombiniert seine markante Kampfmechanik mit aufwendigen Animationen, detailreichen Arenen und einer Storykampagne, die klassische Charaktere in einer neu geschaffenen Zeitlinie zusammenführt.

Besonders präzise Kombos, reaktionsschnelle Konter und ikonische Fatalities prägen das Gameplay und sorgen für den intensiven Stil, für den die Reihe seit Jahrzehnten bekannt ist.

Xbox Game Pass – Dezember 2025

10. Dezember 2025 – Mortal Kombat 1 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Fatality im Abo – wer von euch ist dabei?