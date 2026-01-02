Xbox Game Pass: Dezember 2025 enthüllt Schwächen und Stärken

Der Xbox Game Pass hat im Dezember 2025 eine gemischte Bilanz geliefert und zeigt sowohl Wachstum als auch klare Auffälligkeiten.
Insgesamt wurden neun neue Spiele zum Abo hinzugefügt, was einen Zuwachs von zwei Titeln im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Besonders auffällig ist der Anstieg bei Day-One-Releases: Vier Spiele erschienen direkt zum Launch im Game Pass, ebenfalls zwei mehr als im Dezember des Vorjahres.
Damit unterstreicht Microsoft weiterhin die Bedeutung von Day-One-Veröffentlichungen als zentrales Verkaufsargument des Abodienstes.
Gleichzeitig zeigt der Monatsrückblick eine markante Lücke im Line-up. Im gesamten Dezember 2025 wurde kein einziges Spiel veröffentlicht, das direkt von Microsoft selbst stammt.
Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um zwei First-Party-Titel und wirft Fragen zur internen Release-Planung auf, insbesondere im traditionell starken Weihnachtsgeschäft.
Qualitativ bewegte sich das Angebot auf solidem, aber leicht rückläufigem Niveau. Das bestbewertete Spiel des Monats war Mortal Kombat 1 mit einem OpenCritic-Score von 84. Der durchschnittliche OpenCritic-Wert aller Neuzugänge lag bei 79 und damit rund 1,8 Punkte unter dem Vorjahreswert. Trotz dieser leichten Abwertung blieb das Qualitätsniveau insgesamt stabil und auf einem für den Game Pass typischen Bereich.
Der Game Pass Dezember 2025 zeigt damit ein klares Bild: mehr Spiele, mehr Day-One-Releases und weiterhin starke Third-Party-Unterstützung, jedoch ohne neue Microsoft-eigene Titel und mit leicht sinkendem Durchschnittsscore. Für euch als Abonnenten bot der Monat solide Abwechslung, während strukturelle Trends im Hintergrund deutlich sichtbar werden.
Der Dezember war glaube ich der uninteressanteste Monat 2025. Mal schauen was der Januar bringt.
Stimme ich zu 👍 die ganzen Games waren reinster Müll 🙄
Da wäre im Dezember, für mich, garnichts dabei gewesen. Zum Glück bin Ich von so einem Abo auch nicht abhängig.
Mortal Kombat hab ich nich vor mir aber Marvel Cosmic Invasion macht mir sehr viel Spaß und Digging a Hole hab ich auch ausprobiert wobei ich mir davon mehr erhofft habe. 😅 Ich kann mich aktuell nicht beklagen.
Der Dezember war wirklich schwach meiner Meinung nach
Allerdings haben sie von September an ordentlich aufgedreht… Und nun, wenn quasi nichts davon im Dezember erscheint kommt es auch nicht Day One in den Gamepass.
Ich sehe da kaum die Schuld im Service, im Dezember kommt immer wenig.
Die Day 1 Spiele sind leider sehr oft Indie Titel. Klar, besser als gar keine, aber man könnte hier definitiv auf einige verzichten und stattdessen das ein oder andere größere Spiel hinzufügen.
Mir egal hab Game pass nur noch wegen Multiplayer.
Wenn mir ein Spiel gefällt kauf ich es . Mehr brauche ich nicht
Schwierig aus einem so kurzen Betrachtungszeitraum markante Schlüsse zu ziehen imho.