Xbox Game Pass: Dezember 2025 enthüllt Schwächen und Stärken

Der Xbox Game Pass hat im Dezember 2025 eine gemischte Bilanz geliefert und zeigt sowohl Wachstum als auch klare Auffälligkeiten.

Insgesamt wurden neun neue Spiele zum Abo hinzugefügt, was einen Zuwachs von zwei Titeln im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Besonders auffällig ist der Anstieg bei Day-One-Releases: Vier Spiele erschienen direkt zum Launch im Game Pass, ebenfalls zwei mehr als im Dezember des Vorjahres.

Damit unterstreicht Microsoft weiterhin die Bedeutung von Day-One-Veröffentlichungen als zentrales Verkaufsargument des Abodienstes.

Gleichzeitig zeigt der Monatsrückblick eine markante Lücke im Line-up. Im gesamten Dezember 2025 wurde kein einziges Spiel veröffentlicht, das direkt von Microsoft selbst stammt.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um zwei First-Party-Titel und wirft Fragen zur internen Release-Planung auf, insbesondere im traditionell starken Weihnachtsgeschäft.

Qualitativ bewegte sich das Angebot auf solidem, aber leicht rückläufigem Niveau. Das bestbewertete Spiel des Monats war Mortal Kombat 1 mit einem OpenCritic-Score von 84. Der durchschnittliche OpenCritic-Wert aller Neuzugänge lag bei 79 und damit rund 1,8 Punkte unter dem Vorjahreswert. Trotz dieser leichten Abwertung blieb das Qualitätsniveau insgesamt stabil und auf einem für den Game Pass typischen Bereich.

Der Game Pass Dezember 2025 zeigt damit ein klares Bild: mehr Spiele, mehr Day-One-Releases und weiterhin starke Third-Party-Unterstützung, jedoch ohne neue Microsoft-eigene Titel und mit leicht sinkendem Durchschnittsscore. Für euch als Abonnenten bot der Monat solide Abwechslung, während strukturelle Trends im Hintergrund deutlich sichtbar werden.