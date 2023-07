Xbox Game Pass: Diablo IV ist nicht für Abonnenten spielbar

Autor:, in / Xbox Game Pass

Eine vermeintliche Werbung für Diablo IV im Xbox Game Pass machte in den vergangenen Stunden die Runde. Laut einer brasilianischen Bezahl-App soll das Action-Rollenspiel im Abonnement sein.

Das ist natürlich quatsch. Wahrscheinlich würde eher die Hölle zufrieren, als dass Blizzard das potenzielle Game of the Year zu diesem Zeitpunkt in den Xbox Game Pass bringt.

Mike Ybarra, President of Blizzard Entertainment, bestätigte auch via Twitter, dass Diablo IV nicht im Abo ist.