Xbox Game Pass: Dicke Überraschung auf der Tokyo Game Show

Mit einer dicken Überraschung hat Microsoft heute den Xbox Showcase auf der Tokyo Game Show 2024 beendet und verkündet, dass ab heute Trials of Mana und Legend of Mana ab heute im Xbox Game Pass verfügbar sein werden.

Visions of Mana kam Anfang des Jahres für die Xbox Series X|S auf den Markt und brachte viele neue Fans zu dieser unglaublichen Serie – und jetzt sind zwei weitere Titel erschienen: Trials of Mana und Legend of Mana – und sie sind ab heute erhältlich – dazu noch direkt im Xbox Game Pass.

Doch damit nicht genug, denn auch „All You Need is Help“, „We Love Katamari Reroll + Royal Reverie“ werden ab heute im Abo verfügbar sein!