Xbox Game Pass: Die besten Koop-Spiele im Abo: 10 Highlights für gemeinsame Abenteuer

Ob online oder lokal auf der Couch – diese Koop-Spiele sorgen für unvergessliche gemeinsame Xbox-Abenteuer im Abo.

Koop-Spiele gehören zu den beliebtesten Erlebnissen auf Xbox – egal ob online mit Freunden oder gemeinsam auf der Couch. In dieser Top-10-Übersicht zeigen wir euch die besten Spiele für gemeinsame Abenteuer, die für jede Menge Spaß, Action und Teamwork sorgen.

Platz 10 – Valheim

Valheim Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 16. September 2022

16. September 2022 Plattformen: Windows PC, Xbox Series X|S

In diesem gewaltigen Survival-Abenteuer erkundet ihr eine prozedural generierte Welt, die von der nordischen Mythologie inspiriert ist. Gemeinsam errichtet ihr beeindruckende Methallen, trotzt rauen Wetterbedingungen und stellt euch mächtigen Bossgegnern, um die Gunst der Götter zu erlangen.

Die Mischung aus anspruchsvollem Überlebenskampf und kreativer Baufreiheit sorgt dafür, dass jedes Abenteuer mit Freunden einzigartig verläuft.

Dank Xbox Game Pass könnt ihr direkt starten und euch sofort in eure eigenen Langboote setzen, um neue Ufer zu entdecken.

„Perfekt für alle, die Survival und Koop-Freiheit lieben.“

Platz 9 – Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic Spielgenre: Action, Adventure, Shooter

Action, Adventure, Shooter Release: 13. Mai 2020

13. Mai 2020 Plattformen: Xbox One

Als hartgesottene Weltraum-Zwerge grabt ihr euch durch prozedural generierte Höhlensysteme auf einem extrem gefährlichen Planeten. Jede Mission wird dabei zu einem einzigartigen Koop-Einsatz voller Chaos, Ressourcenjagd und Alien-Bedrohungen.

Die vier Klassen bringen jeweils eigene Fähigkeiten, Waffen und Werkzeuge mit, die im Team perfekt ineinandergreifen und für das Überleben unerlässlich sind. Während ihr wertvolle Ressourcen in der Dunkelheit abbaut, müsst ihr euch gleichzeitig gegen endlose Schwärme aggressiver Alien-Kreaturen behaupten.

Nur mit perfektem Teamwork schafft ihr es, die gefährlichen Höhlen zu durchqueren und rechtzeitig die rettende Fluchtkapsel zu erreichen. Ob Bohrer, Plattformkanone oder Seilrutsche – jede Fähigkeit entscheidet darüber, ob euer Einsatz erfolgreich endet.

„Ein perfektes Koop-Spiel für alle, die Teamwork unter Druck lieben.“

Platz 8 – Back 4 Blood

Back 4 Blood Spielgenre: Horror, Shooter, Survival

Horror, Shooter, Survival Release: 12. Oktober 2021

12. Oktober 2021 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Wenn ihr intensive Zombie-Action im Koop sucht, liefert dieser Shooter genau das richtige Szenario. Als Teil eines vierköpfigen Teams kämpft ihr euch durch verseuchte Gebiete, in denen immer gefährlichere Mutationen auf euch warten.

Das dynamische Kartensystem sorgt dabei für ständige Abwechslung: Jeder Durchgang verändert die Bedingungen und zwingt euch, eure Strategie immer wieder neu anzupassen.

Nur mit guter Teamkoordination habt ihr eine Chance, die immer stärker werdenden Gegnerhorden zu überstehen und die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Über den Xbox Game Pass findet ihr dabei schnell Mitspieler für den nächsten Einsatz.

„Perfekt für alle, die Koop-Zombie-Action mit taktischer Tiefe suchen.“

Platz 7 – Diablo IV

Diablo IV Spielgenre: Rollenspiele

Rollenspiele Release: 06. Juni 2023

06. Juni 2023 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Stürzt euch gemeinsam in die düsteren Tiefen von Sanktuario und stellt euch dem ultimativen Bösen entgegen. In diesem Koop-Rollenspiel entfaltet sich die volle Stärke erst im Team, wenn eure Klassen ihre Fähigkeiten perfekt kombinieren.

Gemeinsam kämpft ihr euch durch gewaltige Monsterhorden und stellt euch eindrucksvollen, bildschirmfüllenden Bossen. Jede Klasse bringt dabei ihre eigenen Stärken ein, sodass ihr euch gegenseitig optimal ergänzt und taktisch voneinander profitiert.

Die ständige Jagd nach besserer Ausrüstung und die Optimierung eurer Builds entfalten im Koop eine besondere Dynamik. Mit jeder neuen Season warten zusätzliche Inhalte, frische Herausforderungen und neue Gründe, Sanktuario immer wieder gemeinsam zu betreten.

„Ein perfektes Koop-Erlebnis für alle, die Action-RPGs mit langfristiger Motivation lieben.“

Platz 6 – Minecraft

Minecraft Spielgenre: Action, Adventure, Aufbau

Action, Adventure, Aufbau Release: 20. September 2017

20. September 2017 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Falls ihr es nach den actionreichen Koop-Spielen etwas entspannter angehen möchtet, bietet dieses Sandbox-Phänomen die perfekte Grundlage für gemeinsame Abenteuer. In einer offenen, prozeduralen Welt erschafft ihr eure eigenen Projekte und gestaltet eure Umgebung völlig frei.

Im Koop-Modus könnt ihr gemeinsam Ressourcen sammeln, beeindruckende Bauwerke errichten oder euch tief in gefährliche Höhlen wagen, um seltene Materialien zu finden. Dabei entstehen völlig unterschiedliche Spielstile – von kreativen Bauprojekten bis hin zu klassischen Survival-Expeditionen.

Die enorme Freiheit und die unendlichen Möglichkeiten machen jede gemeinsame Session einzigartig. Ob ihr ein kleines Dorf aufbaut oder gigantische Festungen errichtet – Teamwork und Kreativität stehen immer im Mittelpunkt.

„Ein zeitloser Koop-Klassiker, der Kreativität und Teamwork wie kaum ein anderes Spiel verbindet.“

Platz 5 – Gears 5

Gears 5 Spielgenre: Shooter, Third-Person

Shooter, Third-Person Release: 10. September 2019

10. September 2019 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Die Gears-Reihe steht seit jeher für intensive Koop-Action – und auch dieser Teil liefert packende Gefechte im Team. In einer filmreifen Kampagne kämpft ihr euch durch eine düstere Zukunft und nutzt das bewährte Deckungssystem, um gemeinsam gegen unerbittliche Gegnerhorden zu bestehen.

Besonders der beliebte Horde-Modus sorgt für langanhaltenden Koop-Spielspaß. Hier verteidigt ihr eure Basis, kombiniert unterschiedliche Klassenfähigkeiten und arbeitet als Team zusammen, um immer stärkere Gegnerwellen zu überstehen.

Dank der Koop-Unterstützung in der Kampagne könnt ihr die emotionale Reise von Kait Diaz und ihren Mitstreitern gemeinsam erleben. Jede Mission gewinnt dadurch an Intensität, wenn ihr euch im Team durch die actiongeladenen Schlachten arbeitet.

„Ein moderner Koop-Shooter, der Teamplay, Taktik und Story perfekt verbindet.“

Platz 4 – Grounded 2

Grounded 2 Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 29. Juli 2025

29. Juli 2025 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X|S

In dieser beeindruckenden Fortsetzung des Survival-Abenteuers werdet ihr erneut auf die Größe einer Ameise geschrumpft und in eine extrem gefährliche Welt direkt im eigenen Hinterhof versetzt. Jede Umgebung wirkt dabei gigantisch und voller unerwarteter Bedrohungen.

Gemeinsam mit euren Freunden erkundet ihr neue Biome, sammelt Ressourcen und nutzt fortschrittliche Werkzeuge, um eure Basis stetig auszubauen und zu verteidigen. Der komplexe Basenbau spielt dabei eine zentrale Rolle im Überlebenskampf.

Die Kämpfe gegen die überlebensgroße Insektenwelt erfordern ständige Absprache, gutes Timing und effizientes Ressourcenmanagement. Nur als eingespieltes Team könnt ihr die wachsenden Bedrohungen dauerhaft unter Kontrolle halten.

Wer das Abenteuer von Anfang an erleben möchte, kann jederzeit auch den Vorgänger spielen, der den Grundstein für diese außergewöhnliche Survival-Reihe gelegt hat.

„Ein einzigartiges Koop-Survival-Erlebnis, das Strategie, Teamwork und Kreativität perfekt verbindet.“

Platz 3 – Halo: The Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection Spielgenre: Ego, Shooter, Spielsammlung

Ego, Shooter, Spielsammlung Release: 11. November 2014

11. November 2014 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Erlebt die komplette legendäre Geschichte des Master Chief im Koop-Modus und genießt dabei die modern überarbeitete Präsentation der klassischen Halo-Kampagnen. Jede Mission lässt sich dabei gemeinsam mit Freunden bestreiten und entfaltet so ein völlig neues Spielgefühl.

Ihr kämpft euch durch die ikonischen Kampagnen der Reihe und stellt euch sowohl den Truppen der Allianz als auch der tödlichen Bedrohung durch die Flood. Dabei kommt es besonders auf taktisches Vorgehen und saubere Teamkoordination an.

Neben der umfangreichen Story bietet euch die Sammlung mit dem beliebten Firefight-Modus zusätzliche Koop-Action, in der ihr euch gemeinsam endlosen Gegnerwellen stellt.

Das Ergebnis ist ein riesiges Gesamtpaket, das Shooter-Fans über viele Stunden hinweg motiviert und die Rettung der Galaxie zu einem echten Team-Erlebnis macht.

„Ein zeitloser Koop-Klassiker, der die gesamte Halo-Saga im Team neu erlebbar macht.“

Platz 2 – Sea of Thieves

Sea of Thieves Spielgenre: Adventure, Open World

Adventure, Open World Release: 20. März 2018

20. März 2018 Plattformen: Windows PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Setzt die Segel und werdet in dieser riesigen Sandbox-Welt Teil einer legendären Piratencrew. Ihr teilt euch die Aufgaben auf dem Schiff taktisch auf, während ein Spieler das Steuer übernimmt und die anderen die Segel justieren oder die Kanonen laden.

Gemeinsam sucht ihr nach vergrabenen Schätzen, erkundet geheimnisvolle Inseln und verteidigt eure wertvolle Beute gegen andere Spieler sowie riesige Seeungeheuer wie den Kraken.

Die ständigen Inhaltsupdates sorgen dafür, dass ihr auf dem Meer immer wieder neue Abenteuer und Geheimnisse entdeckt, die nur im Team zu bewältigen sind.

„Ein packendes Piraten-Abenteuer, das im Koop reichlich Spaß macht.“

Platz 1 – It Takes Two

It Takes Two Spielgenre: Action, Adventure, Co-op

Action, Adventure, Co-op Release: 26. März 2021

26. März 2021 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Dieses Spiel wurde von Grund auf ausschließlich für zwei Personen entwickelt und bietet eine unvergleichliche spielerische Abwechslung.

Ihr schlüpft in die Rollen von Cody und May, die durch einen Zauber in kleine Puppen verwandelt wurden und nun versuchen müssen, ihre zerrüttete Beziehung zu retten. Nur durch perfektes Teamwork und die Kombination eurer individuellen Spezialfähigkeiten meistert ihr die kreativen Herausforderungen.

Jedes Level führt dabei vollkommen neue Mechaniken ein, sodass ihr euch ständig auf neue Situationen einstellen müsst, während ihr gemeinsam eine emotionale und humorvolle Geschichte erlebt.

„Eine magische Reise im Koop!“

Wie gefällt euch meine Auswahl basierend auf aktuellen und zeitlosen Koop-Hits für Xbox Series X|S und Xbox One?

Welche Spiele gehören zu euren Favoriten und welche würdet ihr empfehlen?