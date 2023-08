Xbox Game Pass: Die größte Überraschung geht an Microsoft

Die Opening Night Live Show ist vorbei und es wurden viele grandiose Spiele vorgestellt, wie wir bereits im News-Bereich berichtet haben. Doch die besten Spielankündigungen sind immer die, die man sofort spielen kann, oder?

So hat Microsoft die größte Überraschung für Xbox-Spieler geliefert und mal einfach so Age of Empires IV im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Aber auch damit nicht genug, denn Xbox-Spieler und Xbox Game Pass-Abonnenten erwartet nicht nur eine Edition, sondern die Age of Empires IV Anniversary Edition mit zusätzlichen Inhalten.

Microsoft verkündet dazu: „Aufgrund der großen Nachfrage der Age of Empires-Community bringt Age of Empires IV: Anniversary Edition das klassische RTS-Erlebnis in euer Wohnzimmer, damit ihr es bequem erobern könnt. Sie schließt sich der Age of Empires II: Definitive Edition an, die bereits im Januar auf den Xbox-Konsolen erschienen ist.“

Age of Empires IV Anniversary Edition bietet eine auf Controller abgestimmte Steuerung, ein überarbeitetes Tutorial und vieles mehr. Am besten probiert ihr das Spiel direkt selbst aus, denn das ist es, worum es bei der Gamescom geht: Spiele spielen!

Xbox Game Pass – August 2023

23. August 2023 – Age of Empires IV Anniversary Edition

Zur Einstimmung gibt es hier noch einmal den Trailer zu sehen:

Und ein bisschen Gameplay: