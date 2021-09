Xbox Game Pass: Diese 11 Spiele erhalten Touch-Control

Autor:, in / Xbox Game Pass

Insgesamt haben 11 neue Spiele ein Update erhalten und können nun via Touch-Control gespielt werden.

Alle Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können ab sofort elf weitere Spiele mit Xbox Touch Control in der Cloud spielen. Diese 11 neuen Titel könnt ihr via Xbox App auf Windows PC, via Xbox Game Pass Mobile App auf Android-Smartphones und Tablets sowie auf iOS-Geräten spielen und das ohne Controller!

Wer möchte, kann auch über den Browser die neuen Titel spielen, besucht dazu einfach www.xbox.com/de-de/play.

Xbox Game Pass – Touch-Control September 2021

Bei welchen der genannten Spiele könnt ihr euch eine Touch-Steuerung gut vorstellen?