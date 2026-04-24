Xbox Game Pass: Diese 15 Spiele vom ID@Xbox Showcase landen Day One im Abo

Zahlreiche neue Spiele wurden beim ID@Xbox Spring Showcase vorgestellt, die fast allesamt direkt zum Release auch im Abo des Xbox Game Pass verfügbar sein werden. Die Auswahl reicht von kreativen Indie-Projekten bis hin zu kooperativen Action- und Story-Erlebnissen.
Zu den kommenden Day-One-Titeln gehört unter anderem Aphelion, ein filmisches Third-Person-Action-Adventure auf dem Planeten Persephone. Das Spiel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud sowie Handheld-optimierte Geräte und ist direkt zum Launch im Game Pass enthalten.
Ebenfalls neu im Abo ist Beastro, eine Mischung aus Cozy-Life-Sim und Deckbuilder. Spieler kochen hier nicht nur, sondern kämpfen auch in theatralisch inszenierten Gefechten an der Seite eines verletzten Gottes. Das Spiel erscheint am 21. Mai“ für Xbox Series X|S und ist Day-One im Game Pass enthalten.
Mit Crashout Crew kommt ein chaotisches Koop-Physikspiel hinzu, in dem bis zu vier Spieler verrückte Lieferaufträge in einer absurden Logistik-Welt erfüllen. Der Titel erscheint am 28. Mai für Xbox Series X|S und Xbox auf PC – ebenfalls direkt im Game Pass.
Auch Deep Dish Dungeon erweitert das Angebot. Das Koop-Online-Spiel setzt auf Dungeon-Erkundung, Crafting und Survival-Elemente und erscheint im Herbst 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud Gaming.
Mit Echo Generation 2 kehrt die Serie als Sci-Fi-Deckbuilding-RPG zurück. Spieler stellen ein Team zusammen und kämpfen sich durch den Weltraum. Release ist am 27. Mai für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Cloud Gaming – ebenfalls Day-One im Game Pass.
Escape Academy 2: Back 2 School bringt ein Open-World-Puzzle-Abenteuer mit Koop-Fokus zurück. Der Titel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Game Pass.
Mit Inkonbini: One Store. Many Stories. erscheint ein narratives Slice-of-Life-Spiel rund um eine japanische Convenience-Store-Nachtschicht bereits am 30. April – inklusive Game Pass zum Launch.
Im Bereich Action-RPG erweitert Mistfall Hunter das Line-up. Das Extraction-Actionspiel erscheint im Juli 2026 und ist direkt im Game Pass enthalten.
Für Koop-Fans bietet RV There Yet? ein physikbasiertes Roadtrip-Erlebnis mit chaotischen Situationen und Survival-Elementen. Release ist im Mai 2026.
Mit Screenbound kommt ein innovatives Puzzle-Platforming-Spiel hinzu, das 2D- und 3D-Spielwelten gleichzeitig kombiniert und ebenfalls direkt im Game Pass erscheint.
Ebenfalls neu ist SpeedRunners 2: King of Speed, ein schnelles Multiplayer-Platformer-Rennspiel für bis zu acht Spieler, das im Juli 2026 im Abo erscheint.
Im Sci-Fi-Bereich erweitert Starseeker: Astroneer Expeditions das Astroneer-Universum um kooperative Weltraummissionen, die ebenfalls direkt im Game Pass starten.
Mit Tears of Metal kommt ein kooperatives Roguelike-Hack-and-Slash im mittelalterlichen Setting hinzu, das ebenfalls zum Release im Abo erscheint.
There Are No Ghosts at the Grand kombiniert Renovations-Gameplay mit Lovecraft-Horror und Musical-Elementen und erscheint ebenfalls Day-One im Game Pass.
Abgerundet wird das Line-up durch Vapor World: Over The Mind, ein handgezeichnetes Souls-like-Platformer-Spiel im Traum-Setting, das im Juni 2026 als Game Preview im Game Pass startet.
Ebenfalls gezeigt und bereits jetzt verfügbar ist Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard, ein Spin-off der Vampire-Survivors-Macher, das Roguelite-Deckbuilding mit Dungeon-Crawling verbindet.
Insgesamt zeigt das Showcase eine deutliche Expansion des Xbox Game Pass im Indie- und Co-Op-Bereich mit zahlreichen Day-One-Veröffentlichungen über mehrere Genres hinweg.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was ich so drüber geschaut habe, ist da nicht wirklich etwas dabei, was ich zocken wollen würde.🤷
Echo Generation 2
Escape Academy 2: Back 2 School
Inkonbini: One Store. Many Stories
There Are No Ghosts at the Grand
Werde ich spielen.
Der Rest ist nichts für mich.
Echo Generation 2 ist mein Mustplay!
Der erste Teil war sehr gut und auch Ravenlok vom gleichen Entwickler war gut.
Genau diese Art von Spielen, die ich wahrscheinlich sonst nie kaufen würde, lassen den Gamepass immer aufblühen!
Teil 1 kenne ich nicht.
Aber ja, dafür ist der Gamepass optimal, Spiele zu bekommen, die man normalerweise nicht gekauft oder überhaupt von deren Existenz gewusst hätte.
Wtf 😱 Screenbound, Speedrunners und Ghost at the Grand haben mich sofort gewonnen. Keine Ahnung warum Screenbound, aber das sieht so genial aus 😅 Vll war das pusten in die Card mein Catcher 😂
Für mich nichts dabei. Trotzdem Danke für die Übersicht. 👍🏻
also für mich ist nix dabei, dass hat aber nichts zu sagen.
Und nichts dabei für mich 🙈
Für jeden was dabei. Einzig Tears of Metal hat mich gekriegt. 😅