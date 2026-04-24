Xbox Game Pass: Diese 15 Spiele vom ID@Xbox Showcase landen Day One im Abo

Xbox Game Pass erhält große Day-One Welle mit neuen Spielen aus dem ID@Xbox Spring Showcase.

Zahlreiche neue Spiele wurden beim ID@Xbox Spring Showcase vorgestellt, die fast allesamt direkt zum Release auch im Abo des Xbox Game Pass verfügbar sein werden. Die Auswahl reicht von kreativen Indie-Projekten bis hin zu kooperativen Action- und Story-Erlebnissen.

Zu den kommenden Day-One-Titeln gehört unter anderem Aphelion, ein filmisches Third-Person-Action-Adventure auf dem Planeten Persephone. Das Spiel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud sowie Handheld-optimierte Geräte und ist direkt zum Launch im Game Pass enthalten.

Ebenfalls neu im Abo ist Beastro, eine Mischung aus Cozy-Life-Sim und Deckbuilder. Spieler kochen hier nicht nur, sondern kämpfen auch in theatralisch inszenierten Gefechten an der Seite eines verletzten Gottes. Das Spiel erscheint am 21. Mai“ für Xbox Series X|S und ist Day-One im Game Pass enthalten.

Mit Crashout Crew kommt ein chaotisches Koop-Physikspiel hinzu, in dem bis zu vier Spieler verrückte Lieferaufträge in einer absurden Logistik-Welt erfüllen. Der Titel erscheint am 28. Mai für Xbox Series X|S und Xbox auf PC – ebenfalls direkt im Game Pass.

Auch Deep Dish Dungeon erweitert das Angebot. Das Koop-Online-Spiel setzt auf Dungeon-Erkundung, Crafting und Survival-Elemente und erscheint im Herbst 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud Gaming.

Mit Echo Generation 2 kehrt die Serie als Sci-Fi-Deckbuilding-RPG zurück. Spieler stellen ein Team zusammen und kämpfen sich durch den Weltraum. Release ist am 27. Mai für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Cloud Gaming – ebenfalls Day-One im Game Pass.

Escape Academy 2: Back 2 School bringt ein Open-World-Puzzle-Abenteuer mit Koop-Fokus zurück. Der Titel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Game Pass.

Mit Inkonbini: One Store. Many Stories. erscheint ein narratives Slice-of-Life-Spiel rund um eine japanische Convenience-Store-Nachtschicht bereits am 30. April – inklusive Game Pass zum Launch.

Im Bereich Action-RPG erweitert Mistfall Hunter das Line-up. Das Extraction-Actionspiel erscheint im Juli 2026 und ist direkt im Game Pass enthalten.

Für Koop-Fans bietet RV There Yet? ein physikbasiertes Roadtrip-Erlebnis mit chaotischen Situationen und Survival-Elementen. Release ist im Mai 2026.

Mit Screenbound kommt ein innovatives Puzzle-Platforming-Spiel hinzu, das 2D- und 3D-Spielwelten gleichzeitig kombiniert und ebenfalls direkt im Game Pass erscheint.

Ebenfalls neu ist SpeedRunners 2: King of Speed, ein schnelles Multiplayer-Platformer-Rennspiel für bis zu acht Spieler, das im Juli 2026 im Abo erscheint.

Im Sci-Fi-Bereich erweitert Starseeker: Astroneer Expeditions das Astroneer-Universum um kooperative Weltraummissionen, die ebenfalls direkt im Game Pass starten.

Mit Tears of Metal kommt ein kooperatives Roguelike-Hack-and-Slash im mittelalterlichen Setting hinzu, das ebenfalls zum Release im Abo erscheint.

There Are No Ghosts at the Grand kombiniert Renovations-Gameplay mit Lovecraft-Horror und Musical-Elementen und erscheint ebenfalls Day-One im Game Pass.

Abgerundet wird das Line-up durch Vapor World: Over The Mind, ein handgezeichnetes Souls-like-Platformer-Spiel im Traum-Setting, das im Juni 2026 als Game Preview im Game Pass startet.

Ebenfalls gezeigt und bereits jetzt verfügbar ist Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard, ein Spin-off der Vampire-Survivors-Macher, das Roguelite-Deckbuilding mit Dungeon-Crawling verbindet.

Insgesamt zeigt das Showcase eine deutliche Expansion des Xbox Game Pass im Indie- und Co-Op-Bereich mit zahlreichen Day-One-Veröffentlichungen über mehrere Genres hinweg.