Xbox Game Pass: Diese 17 Showcase-Spiele landen zum Launch direkt im Abo

17 Spiele aus dem Xbox Games Showcase erscheinen bei ihrer Veröffentlichung direkt im Xbox Game Pass.

Der jüngste Xbox Games Showcase hat eindrucksvoll gezeigt, welchen Stellenwert der Xbox Game Pass Ultimate inzwischen innerhalb des Xbox-Ökosystems einnimmt.

Besonders auffällig war die große Anzahl an Spielen, die direkt zum Launch im Abonnement verfügbar sein werden. Insgesamt 17 Titel aus dem Showcase erscheinen am Tag ihrer Veröffentlichung im Xbox Game Pass und können auf Konsole, PC, Cloud oder kompatiblen Handheld-Geräten gespielt werden.

Zu den größten Day-One-Veröffentlichungen zählen Gears of War: E-Day, Halo: Combat Evolved, Fable, Wo Long 2: Wings of Ember und Persona 6. Hinzu kommen zahlreiche weitere Neuankündigungen und Projekte von Microsofts Partnerstudios.

Sowohl First-Party-Produktionen von Xbox als auch Spiele externer Entwickler waren während der Präsentation stark vertreten. Die Vielzahl an Veröffentlichungen im Game Pass verdeutlicht, wie konsequent Microsoft seine Strategie fortsetzt, neue Inhalte unmittelbar über den eigenen Abodienst bereitzustellen.

Für Abonnenten bedeutet dies Zugriff auf zahlreiche Neuerscheinungen, ohne jedes Spiel separat erwerben zu müssen. Gerade bei großen Produktionen mit Vollpreisanspruch kann sich dadurch ein erheblicher finanzieller Vorteil ergeben.

Die Präsentation machte zudem deutlich, dass Microsoft den Xbox Game Pass weiterhin als einen der wichtigsten Bestandteile seiner Plattformstrategie betrachtet. Day-One-Releases, Cloud-Gaming, PC-Unterstützung und die Verfügbarkeit auf verschiedenen Geräten bleiben zentrale Säulen des Angebots.

Nach dem Xbox Games Showcase dürfte daher für viele Spieler vor allem eine Erkenntnis geblieben sein: Wer regelmäßig Neuerscheinungen aus dem Xbox-Ökosystem spielen möchte, erhält mit dem Xbox Game Pass Ultimate aktuell mehr Inhalte denn je direkt zum Launch.

Xbox Games Showcase Spiele – Day One Veröfeentlichungen

Bad Magpie

Clockwork Revolution

Fable

Gears of War: E-Day

Halo: Campaign Evolved

Join Us

Magicians: The Devils Deal

Minecraft Dungeons II

Persona 4 Revival

Persona 6

Resonance: A Plague Tale Legacy

Senua

Spyro: A Realm Beyond

State of Decay 3

Valor Mortis

Vivarium

Wo Long 2: Wings of Ember