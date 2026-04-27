Xbox Game Pass: Diese 5 neuen Spiele erscheinen in der aktuellen Woche

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Xbox Game Pass: Neue Spiele Ende April 2026 – alle Termine im Überblick.

Zuwachs im Abo-Dienst bringt neue Titel für den Xbox Game Pass, die in der aktuellen Woche veröffentlicht werden. Die Liste umfasst mehrere Spiele für Konsole, PC und Cloud, die gestaffelt zwischen dem 28. und 30. April erscheinen.

Den Auftakt macht am 28. April Aphelion, das für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC im Rahmen von Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar wird. Bereits einen Tag später folgt Trepang2, das ebenfalls für Cloud, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Am 30. April werden gleich mehrere Titel hinzugefügt. Dazu gehört Heroes of Might & Magic: Olden Era als Game Preview für PC. Ebenfalls am selben Tag erscheinen Sledding Game sowie TerraTech Legion für Cloud, Xbox Series X|S und PC.

Xbox Game Pass – April 2026

  • 28. April 2026 – Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 29. April 2026 – Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass
  • 30. April 2026 – Heroes of Might & Magic: Olden Era Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 30. April 2026 – Sledding Game Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 30. April 2026 – TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Alle genannten Titel sind Teil verschiedener Game-Pass-Stufen, darunter Game Pass Ultimate und PC Game Pass, und erweitern das Angebot zum Monatsende um mehrere Neuerscheinungen.

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7 Kommentare Added

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  2. d4wGkw0n 48840 XP Hooligan Bezwinger | 27.04.2026 - 06:40 Uhr

    Auf Aphelion freue ich mich schon. Werde morgen Abend reinschauen.

    Am 30. dann Inkonbini.

    Oh man, was da wieder alles auf der Strecke bleibt 🙈

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  3. Katanameister 406700 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.04.2026 - 06:58 Uhr

    Ist eher nichts für mich dabei, vielleicht schaue ich aber mal in Trepang rein.

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  4. Drakeline6 211495 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.04.2026 - 07:17 Uhr

    Trepang 2 werd ich mir anschauen.
    Sah auf den ersten Blick interessant aus.

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  5. Knappe 04 126250 XP Man-at-Arms Gold | 27.04.2026 - 07:23 Uhr

    Ich werde mir alles mal ansehen, glaube aber, das nichts für mich dabei sein wird.

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  7. Rotten 118885 XP Scorpio King Rang 4 | 27.04.2026 - 07:35 Uhr

    Aphelion und Trepang 2 werd ik auf jeden Fall spielen ✌🏻 danke für die Info

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