Xbox Game Pass: Diese 5 neuen Spiele erscheinen in der aktuellen Woche

Zuwachs im Abo-Dienst bringt neue Titel für den Xbox Game Pass, die in der aktuellen Woche veröffentlicht werden. Die Liste umfasst mehrere Spiele für Konsole, PC und Cloud, die gestaffelt zwischen dem 28. und 30. April erscheinen.

Den Auftakt macht am 28. April Aphelion, das für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC im Rahmen von Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar wird. Bereits einen Tag später folgt Trepang2, das ebenfalls für Cloud, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Am 30. April werden gleich mehrere Titel hinzugefügt. Dazu gehört Heroes of Might & Magic: Olden Era als Game Preview für PC. Ebenfalls am selben Tag erscheinen Sledding Game sowie TerraTech Legion für Cloud, Xbox Series X|S und PC.

Xbox Game Pass – April 2026

28. April 2026 – Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

29. April 2026 – Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

30. April 2026 – Heroes of Might & Magic: Olden Era Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. April 2026 – Sledding Game Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. April 2026 – TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Alle genannten Titel sind Teil verschiedener Game-Pass-Stufen, darunter Game Pass Ultimate und PC Game Pass, und erweitern das Angebot zum Monatsende um mehrere Neuerscheinungen.