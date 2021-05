Xbox Game Pass: Diese 6 Spiele werden in Kürze entfernt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Microsoft wird in Kürze sechs Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernen. Die Spiele bekommt ihr aktuell noch mit einem Rabatt von 20 % im Microsoft Store, solange sie noch im Xbox Game Pass enthalten sind. So könnt ihr die Spiele später beenden und habt keinen Zeitdruck, wenn sie am 31.05.2021 entfernt werden.

Xbox Game Pass – Entfernungen 31. Mai 2021