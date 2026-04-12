Xbox Game Pass: Diese acht Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass erweitert das Angebot in dieser Woche um acht neue Spiele für verschiedene Abos.

Der Xbox Game Pass bekommt reichlich Zuwachs: In der Woche ab dem 13. April 2026 erscheinen insgesamt acht neue Spiele im Abo, darunter mehrere große Titel für Konsole, PC und Cloud.

Den Auftakt machen am 13. April Football Manager 26 sowie Football Manager 26 Console, die direkt zum Start in mehreren Game-Pass-Stufen verfügbar sind. Beide Versionen decken unterschiedliche Plattformen ab und erweitern das Sportangebot im Abo.

Am 14. April folgt mit Hades II ein weiterer großer Titel, der zeitgleich für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC bereitgestellt wird. Ergänzt wird der Tag durch Replaced sowie The Thaumaturge, die ebenfalls direkt in das Angebot aufgenommen werden.

Zur Wochenmitte am 16. April erscheinen gleich mehrere bekannte Namen. Dazu zählt The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, das in überarbeiteter Form für Premium verfügbar wird. Zusätzlich folgt mit EA Sports NHL 26 ein weiterer Sporttitel für Konsole und Cloud.

Den Abschluss bildet am 17. April Call of Duty Modern Warfare, das ebenfalls in mehreren Game-Pass-Stufen spielbar sein wird und das Line-up der Woche abrundet. Folgend alle Details!

Xbox Game Pass – April 2026

13. April 2026 – Football Manager 26 (PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

13. April 2026 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

14. April 2026 – Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

14. April 2026 – Replaced (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

14. April 2026 – The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

16. April 2026 – he Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

16. April 2026 – EA Sports NHL 26 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. April 2026 – Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsole, und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mit diesen Neuzugängen wächst der Xbox Game Pass erneut deutlich und bietet eine Mischung aus aktuellen Veröffentlichungen, bekannten Marken und unterschiedlichen Genres für verschiedene Plattformen.

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