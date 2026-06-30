Xbox Game Pass: Diese acht Spiele verlassen das Abo am 30. Juni 2026

Der Xbox Game Pass verabschiedet sich heute, 30. Juni 2026, von insgesamt acht Titeln. Wer eines der Spiele noch über das Abonnement spielen oder mit dem Mitgliederrabatt dauerhaft kaufen möchte, sollte die letzte Gelegenheit nutzen.

Xbox Game Pass – Entfernungen 30. Juni 2026

Mecha Break (Cloud, Konsole und PC)

Payday 2 (Konsole)

Rise of Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Slay the Spire (Cloud, Konsole und PC)

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Konsole und PC)

Volcano Princess (Cloud, Konsole und PC)

Unpacking (Cloud, Konsole und PC)

Nach der Entfernung stehen die Titel Abonnenten nicht mehr ohne zusätzlichen Kauf zur Verfügung. Wer seinen Spielfortschritt behalten und weiterspielen möchte, kann die Spiele vor dem Ausscheiden mit dem üblichen Game-Pass-Mitgliederrabatt erwerben.