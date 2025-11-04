Xbox Game Pass: Diese beiden Spiele sind heute neu im Abo

Ab heute stehen zwei frische Titel im Xbox Game Pass bereit! Freut euch auf neue Spiele am 4. November 2025 im Abo.

Zwei starke Neuzugänge erweitern das Xbox Game Pass-Angebot – Football Manager 26 und 1000xRESIST jetzt spielbar auf Konsole, PC und Cloud!

Mit dem Start in den November 2025 erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um zwei bedeutende Titel. Ab dem 4. November 2025 stehen Football Manager 26 und 1000xRESIST im Abo zur Verfügung. Football Manager 26 bietet euch die Möglichkeit, in die Rolle eines Trainers zu schlüpfen und euren Lieblingsverein zum Erfolg zu führen. Die aktuelle Version des beliebten Fußball-Managers präsentiert verbesserte Taktiksysteme, ein überarbeitetes Transfersystem sowie realistische Spielsimulationen, die euch eine authentische Management-Erfahrung bieten.

1000xRESIST hingegen entführt euch in ein intensives Science-Fiction-Setting, in dem ihr Themen wie Erinnerung, Identität und Rebellion erlebt. Das Spiel kombiniert Elemente aus Erkundung, Visual Novel und interaktiver Performance und schafft dadurch eine außergewöhnliche Erzählweise. Sowohl Football Manager 26 als auch 1000xRESIST sind ab sofort über den Xbox Game Pass auf Konsole, PC und Cloud verfügbar.

Xbox Game Pass – November 2025

Beide Spiele erweitern das stetig wachsende Portfolio des Xbox Game Pass und bieten euch abwechslungsreiche Unterhaltung zwischen strategischem Fußballmanagement und tiefgründigem Science-Fiction-Drama.

  1. danbu 64270 XP Romper Stomper | 04.11.2025 - 07:57 Uhr

    1000xRESIST (was für ein sperriger Name) sieht eigentlich ganz interessant aus, aber kA ob ich dazu komme da mal reinzuspielen. Komme momentan wie so oft absolut nicht hinterher mit allem, was ich gerne spielen würde.

  2. BasDom 14620 XP Leetspeak | 04.11.2025 - 08:14 Uhr

    Ich werde beides nicht spielen.
    Das letzte aus dem GP war Keeper und das nächste wird COD kurzzeitig sein. Eigentlich lohnt sich der GP für mich nicht.

