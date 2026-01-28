Xbox Game Pass: Diese beiden Spiele sind heute neu im Abo

14 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Xbox Game Pass legt nach: Zwei neue Spiele ab heute verfügbar!

Ab heute stehen zwei frische Spiele im Xbox Game Pass bereit und bedienen sowohl Cloud‑ als auch PC‑ und Konsolen‑Spieler. Die Auswahl kombiniert stylische Action mit strategischem Knobeln und liefert damit zwei sehr unterschiedliche, aber spannende Neuzugänge.

Xbox Game Pass – Januar 2026

Anno: Mutationem

  • Plattformen: Cloud, PC, Konsole
  • Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • Ein Mix aus 2D‑ und 3D‑Cyberpunk‑Action, der mit seinem Stil und seiner dichten Atmosphäre hervorsticht. Perfekt für Spieler, die narrative Action‑Adventure mit RPG‑Elementen lieben.

Drop Duchy

  • Plattformen: Cloud, PC, Konsole
  • Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • Ein strategisches Puzzle‑ und Aufbau‑Spiel, das mit seinem charmanten Stil und cleveren Mechaniken punktet. Ideal für alle, die entspannte, aber taktisch anspruchsvolle Titel mögen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1207610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.01.2026 - 06:07 Uhr

    Sehr geil, danke für die Info. Auf Anno: Mutationem freue ich mich sehr. Wurde mir hier schon empfohlen. Dann lasse ich es mal installieren🙂

    1
    • xXCickXx 119355 XP Scorpio King Rang 4 | 28.01.2026 - 08:20 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich fands sehr gut, definitiv wert es zu probieren wen man Metroidvenia mag und mit Pixelart was anfangen kann

      0
      • Robilein 1207610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.01.2026 - 08:53 Uhr
        Antwort auf xXCickXx

        Cool danke. Kann ich mich auf was freuen. Und Pixel-Art, nur her damit. Ich fiebere ja schon dem Coffee Talk Tokyo Release entgegen🙂

        0
    • DangerAron 7970 XP Beginner Level 4 | 28.01.2026 - 08:04 Uhr
      Antwort auf RappScallion

      Ich ebenfalls. Das werde ich auf jeden Fall mal anspielen. Gefällt mir von dem, was ich gesehen habe, sehr gut.

      1
  5. Ralle89 74020 XP Tastenakrobat Level 2 | 28.01.2026 - 07:09 Uhr

    Danke für die Info Drop duchy werde ich versuchen 👍🏻

    0
  7. Rotten 97105 XP Posting Machine Level 4 | 28.01.2026 - 08:01 Uhr

    Werde erstmal keins davon testen zumindest diese Woche noch nit 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  10. Vayne1986 31255 XP Bobby Car Bewunderer | 28.01.2026 - 09:02 Uhr

    Auch dieses Mal nichts dabei. Wünsche alle anderen viel Spaß. 🙂

    0

Hinterlasse eine Antwort