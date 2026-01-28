Xbox Game Pass: Diese beiden Spiele sind heute neu im Abo

Ab heute stehen zwei frische Spiele im Xbox Game Pass bereit und bedienen sowohl Cloud‑ als auch PC‑ und Konsolen‑Spieler. Die Auswahl kombiniert stylische Action mit strategischem Knobeln und liefert damit zwei sehr unterschiedliche, aber spannende Neuzugänge.

Xbox Game Pass – Januar 2026

Anno: Mutationem

Plattformen: Cloud, PC, Konsole

Cloud, PC, Konsole Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Ein Mix aus 2D‑ und 3D‑Cyberpunk‑Action, der mit seinem Stil und seiner dichten Atmosphäre hervorsticht. Perfekt für Spieler, die narrative Action‑Adventure mit RPG‑Elementen lieben.

Drop Duchy

Plattformen: Cloud, PC, Konsole

Cloud, PC, Konsole Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Ein strategisches Puzzle‑ und Aufbau‑Spiel, das mit seinem charmanten Stil und cleveren Mechaniken punktet. Ideal für alle, die entspannte, aber taktisch anspruchsvolle Titel mögen.