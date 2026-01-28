Xbox Game Pass: Diese beiden Spiele sind heute neu im Abo

Ab heute stehen zwei frische Spiele im Xbox Game Pass bereit und bedienen sowohl Cloud‑ als auch PC‑ und Konsolen‑Spieler. Die Auswahl kombiniert stylische Action mit strategischem Knobeln und liefert damit zwei sehr unterschiedliche, aber spannende Neuzugänge.
Xbox Game Pass – Januar 2026
Anno: Mutationem
- Plattformen: Cloud, PC, Konsole
- Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- Ein Mix aus 2D‑ und 3D‑Cyberpunk‑Action, der mit seinem Stil und seiner dichten Atmosphäre hervorsticht. Perfekt für Spieler, die narrative Action‑Adventure mit RPG‑Elementen lieben.
Drop Duchy
- Plattformen: Cloud, PC, Konsole
- Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- Ein strategisches Puzzle‑ und Aufbau‑Spiel, das mit seinem charmanten Stil und cleveren Mechaniken punktet. Ideal für alle, die entspannte, aber taktisch anspruchsvolle Titel mögen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr geil, danke für die Info. Auf Anno: Mutationem freue ich mich sehr. Wurde mir hier schon empfohlen. Dann lasse ich es mal installieren🙂
Ich fands sehr gut, definitiv wert es zu probieren wen man Metroidvenia mag und mit Pixelart was anfangen kann
Cool danke. Kann ich mich auf was freuen. Und Pixel-Art, nur her damit. Ich fiebere ja schon dem Coffee Talk Tokyo Release entgegen🙂
Mist, ich bin mit den Spielen voll im Rückstand.
Anno Mutationem werde ich mir herunterladen.
Bin auf Drop Duchy gespannt.
Ich ebenfalls. Das werde ich auf jeden Fall mal anspielen. Gefällt mir von dem, was ich gesehen habe, sehr gut.
Danke für die Info Drop duchy werde ich versuchen 👍🏻
Das ist nicht DAS Anno oder 😀
Leider nicht, bin auch drauf reingefallen 😅
Werde erstmal keins davon testen zumindest diese Woche noch nit 😅✌🏻 danke für die Info
Anno schau ich mir an.
Dann schau ich mir mal das drop dutchy an
Auch dieses Mal nichts dabei. Wünsche alle anderen viel Spaß. 🙂