Xbox Game Pass: Diese Blockbuster-Spiele sind für die neue Woche bekannt

In der Woche vom 14. bis 18. April 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass einige spannende Neuzugänge. Mit dabei sind mit Hunt Showdown 1896 und Grand Theft Auto V zwei echte Blockbuster! Außerdem gibt es noch Tempopo oben drauf.

Freut euch auf folgende Titel, die das Game Pass-Angebot erweitern und euch abwechslungsreiche Spielerlebnisse bieten.​

Xbox Game Pass – April 2025

15. April 2025 – Grand Theft Auto V – Standard Game Pass, PC Game Pass

15. April 2025 – Hunt Showdown 1896 – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. April 2025 – Tempopo – Game Pass Ultimate

Dazu gibt es Gerüchte, dass schon bald Call of Duty: World at War, Call of Duty: Infinite Warfare, Tony Hawk’s Pro Skater 1 und Pro Skater 2 bald im Abo erscheinen könnten.