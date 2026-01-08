Xbox Game Pass: Diese Day-1-Releases sind für 2026 und darüber hinaus bestätigt.

Xbox Game Pass erweitert sein Line‑up für 2026 und die darauffolgenden Jahre mit einer Reihe bestätigter Day‑1‑Releases, die das Abo‑Modell langfristig stärken sollen. Die kommenden Spiele erscheinen direkt zum Launch im Xbox Game Pass und markieren damit die nächsten großen Veröffentlichungen innerhalb des Dienstes.

Die bestätigten Day‑1‑Titel decken verschiedene Genres ab und bilden eine Mischung aus neuen Projekten und Fortsetzungen etablierter Marken.

Die Auswahl zeigt, welche Inhalte bereits fest eingeplant sind und welche Veröffentlichungen über 2026 hinaus im Game‑Pass‑Katalog landen werden. Die bestätigten Ankündigungen unterstreichen, welche Produktionen frühzeitig für den Dienst vorgesehen sind und welche Microsoft-Titel langfristig Teil des Angebots bleiben.

Weitere Day-1-Spiele – TBA (ohne Datum)

Ark 2

Bushiden

Clockwork Revolution

Crowsworn

Darkwood 2

Echo Weaver

Harmonium: The Musical

Marvel’s Blade

Nirvana Noir

OD

Persona 4 Revival

Raji: Kaliyuga

She Dreams Elsewhere

Sledding Game

Sleight of Hand

State of Decay 3

The Elder Scrolls VI

Vapor World: Over the Mind

Way to the Woods

Für das Abo bestätigte Spiele (nicht Day 1)

Age of Empires Mobile PC Edition

Buckshot Roulette

Cities: Skylines 2 Xbox

DayZ Badlands

Death Howl Xbox

Manor Lords xbox

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

TCG Card Shop Simulator

Mit diesen bestätigten Spielen entsteht ein klarer Ausblick auf die kommenden Jahre des Xbox Game Pass, der seine Day‑1‑Strategie fortsetzt und weitere Veröffentlichungen direkt zum Start integriert.