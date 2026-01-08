Xbox Game Pass: Diese Day-1-Releases sind für 2026 und darüber hinaus bestätigt

34 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Image via Baiisun

Xbox Game Pass: Diese Day-1-Releases sind für 2026 und darüber hinaus bestätigt.

Xbox Game Pass erweitert sein Line‑up für 2026 und die darauffolgenden Jahre mit einer Reihe bestätigter Day‑1‑Releases, die das Abo‑Modell langfristig stärken sollen. Die kommenden Spiele erscheinen direkt zum Launch im Xbox Game Pass und markieren damit die nächsten großen Veröffentlichungen innerhalb des Dienstes.

Image via Baiisun

Die bestätigten Day‑1‑Titel decken verschiedene Genres ab und bilden eine Mischung aus neuen Projekten und Fortsetzungen etablierter Marken.

Die Auswahl zeigt, welche Inhalte bereits fest eingeplant sind und welche Veröffentlichungen über 2026 hinaus im Game‑Pass‑Katalog landen werden. Die bestätigten Ankündigungen unterstreichen, welche Produktionen frühzeitig für den Dienst vorgesehen sind und welche Microsoft-Titel langfristig Teil des Angebots bleiben.

Weitere Day-1-Spiele – TBA (ohne Datum)

  • Ark 2
  • Bushiden
  • Clockwork Revolution
  • Crowsworn
  • Darkwood 2
  • Echo Weaver
  • Harmonium: The Musical
  • Marvel’s Blade
  • Nirvana Noir
  • OD
  • Persona 4 Revival
  • Raji: Kaliyuga
  • She Dreams Elsewhere
  • Sledding Game
  • Sleight of Hand
  • State of Decay 3
  • The Elder Scrolls VI
  • Vapor World: Over the Mind
  • Way to the Woods

Für das Abo bestätigte Spiele (nicht Day 1)

  • Age of Empires Mobile PC Edition
  • Buckshot Roulette
  • Cities: Skylines 2 Xbox
  • DayZ Badlands
  • Death Howl Xbox
  • Manor Lords xbox
  • Sniper Ghost Warrior Contracts 2
  • TCG Card Shop Simulator

Mit diesen bestätigten Spielen entsteht ein klarer Ausblick auf die kommenden Jahre des Xbox Game Pass, der seine Day‑1‑Strategie fortsetzt und weitere Veröffentlichungen direkt zum Start integriert.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

34 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. AnCaptain4u 247675 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.01.2026 - 11:20 Uhr

    Streng genommen bräuchte ich neben dem Game Pass Ultimate nichts anderes.
    Aber bei mir kickt dann doch immer wieder das Bedürfnis, gewisse Spiele Day One zu spielen (wzb 007, MH Stories und GTA6).

    Freue mich natürlich ganz besonders auf Xbox‘s „The Four Horsemen“, bestehend aus Halo, Gears, Forza und Fable.
    Wobei ich bei Fable noch eine gewisse Skepsis habe.
    Daneben bietet der GPU eine Vielzahl an unterschiedlichen Games für jeden Geschmack.
    Neue Indie-Titel die ich antesten und lieben lernen kann, ausprobieren ob ich doch endlich mal ne Chance in nem Souls habe oder mit Freunden ein verrücktes MP-Game ausprobieren.
    Der Game Pass ist schon eine tolle Alternative, wie man Gaming genießen und erleben kann.

    0
  5. Padrino36 560 XP Neuling | 08.01.2026 - 11:31 Uhr

    Ich dachte, dass Invincible VS ebenfalls ein day one release ist. Stimmt das nicht?

    0
  6. Mech77 71455 XP Tastenakrobat Level 1 | 08.01.2026 - 12:24 Uhr

    Also ich freu mich am meisten auf Clockwork Revolution und Fable. Dann natürlich auf Gears E-Day.

    FH 6 wird hoffentlich besser als FH 5 und nicht nur ein Aufguss. Halo ist halt Halo, dieses Mal halt mit UE 5, ja – den GS nehm ich nochmal mit, ok. Aber gehyped bin ich da nicht mehr. Liegt vielleicht auch am Alter, aber ich brauch halt nicht 3x das gleiche Spiel und das Gefühl, dass ihnen nichts mehr neues einfällt. Wie schon öfters geschrieben: ich hätte gerne mal wieder ein gutes, neues Halo. Dass sie Halo in gut können, haben sie doch mit Halo 4 und Guardians gezeigt.

    Aber wenigstens kriegen wir ein neues Gears.

    Ansonsten bin ich dann außerhalb vom GP mehr auf The Expanse Osiris Reborn und The Blood of Dawnwalker gespannt. Exodus und das Gothic-Remake kommen ja auch noch. Als RPG-Fan wird das Jahr auf jeden Fall top. Die kommende Diablo IV-Erweiterung nehme ich dann mal wieder im Sale mit – hat Zeit…

    0
  9. d4wGkw0n 29740 XP Nasenbohrer Level 4 | 08.01.2026 - 12:29 Uhr

    Alleine die Spiele, die mich interessieren und 2026 Day1 in den Gamepass kommen, würden mir schon für das ganze Jahr reichen.

    0

Hinterlasse eine Antwort