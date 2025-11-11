Xbox Game Pass: Diese drei Spiele sind heute neu im Abo

Ab dem 11. November 2025 dürfen sich Abonnenten des Xbox Game Pass auf gleich drei neue Titel freuen, die ab heute im Abo verfügbar sind.
Mit Great God Grove erwartet euch ein atmosphärisches Abenteuer, das euch in eine mystische Welt zwischen Licht und Schatten entführt. Das Spiel ist für Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar und bietet eine intensive Spielerfahrung mit einer besonderen visuellen Handschrift.
Ebenfalls neu im Angebot ist Lara Croft and the Temple of Osiris, das klassische Action-Adventure aus der beliebten Tomb-Raider-Reihe. Gemeinsam mit Freunden erkundet ihr uralte Tempel, löst Rätsel und stellt euch gefährlichen Gegnern – spielbar auf Cloud, Konsole und PC.
Für humorvolle Abwechslung sorgt schließlich Pigeon Simulator, in dem ihr als freche Taube Chaos in der Stadt anrichtet. Das verrückte Sandbox-Spiel erscheint für Cloud, PC und Xbox Series X|S und bietet eine Mischung aus Humor, Physik und Freiheit.
Xbox Game Pass – November 2025
- 11. November 2025 – Great God Grove (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 11. November 2025 – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 11. November 2025 – Pigeon Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Alle drei Spiele sind ab heute im Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und teilweise im Game Pass Premium enthalten.
Lara Croft and the Temple of Osiris werde ich spielen. Rest ist uninteressant. Danke für die Info. 👍🏻
Pigeon Simulator, ich liebe Simulatoren 😈
Danke GP dass es so viel Gutes durch dich gibt!
Lara Croft habe ich schon, die anderen beiden werden natürlich getestet
Werde hier erstmal passen, vielleicht schaue ich irgendwann mal in Lara Croft rein.
Erstmal passe ich habe zu wenig Zeit bei so vielen Spielen 😂😅
Da bin ich raus.
Hoffentlich kommt in der 2ten Hälfte noch was gutes.
Davon interessiert mich nichts.
Nichts für mich dabei, Lara Croft hab ik schon gespielt 😅✌🏻 danke für die Info