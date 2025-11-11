Xbox Game Pass: Diese drei Spiele sind heute neu im Abo

Drei neue Spiele ab heute im Xbox Game Pass verfügbar! Abenteuer, Chaos und Götterwelten – diese drei Titel erweitern heute eure Abo-Bibliothek.

Ab dem 11. November 2025 dürfen sich Abonnenten des Xbox Game Pass auf gleich drei neue Titel freuen, die ab heute im Abo verfügbar sind.

Mit Great God Grove erwartet euch ein atmosphärisches Abenteuer, das euch in eine mystische Welt zwischen Licht und Schatten entführt. Das Spiel ist für Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar und bietet eine intensive Spielerfahrung mit einer besonderen visuellen Handschrift.

Ebenfalls neu im Angebot ist Lara Croft and the Temple of Osiris, das klassische Action-Adventure aus der beliebten Tomb-Raider-Reihe. Gemeinsam mit Freunden erkundet ihr uralte Tempel, löst Rätsel und stellt euch gefährlichen Gegnern – spielbar auf Cloud, Konsole und PC.

Für humorvolle Abwechslung sorgt schließlich Pigeon Simulator, in dem ihr als freche Taube Chaos in der Stadt anrichtet. Das verrückte Sandbox-Spiel erscheint für Cloud, PC und Xbox Series X|S und bietet eine Mischung aus Humor, Physik und Freiheit.

Xbox Game Pass – November 2025

  • 11. November 2025 – Great God Grove (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 11. November 2025 – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 11. November 2025 – Pigeon Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Alle drei Spiele sind ab heute im Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und teilweise im Game Pass Premium enthalten.

9 Kommentare Added

  1. Vayne1986 18215 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 11.11.2025 - 06:02 Uhr

    Lara Croft and the Temple of Osiris werde ich spielen. Rest ist uninteressant. Danke für die Info. 👍🏻

  2. BasDom 16180 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.11.2025 - 06:06 Uhr

    Pigeon Simulator, ich liebe Simulatoren 😈
    Danke GP dass es so viel Gutes durch dich gibt!

  4. Katanameister 240480 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.11.2025 - 06:35 Uhr

    Werde hier erstmal passen, vielleicht schaue ich irgendwann mal in Lara Croft rein.

  5. Ralle89 27400 XP Nasenbohrer Level 3 | 11.11.2025 - 06:48 Uhr

    Erstmal passe ich habe zu wenig Zeit bei so vielen Spielen 😂😅

  9. Rotten 76785 XP Tastenakrobat Level 3 | 11.11.2025 - 08:22 Uhr

    Nichts für mich dabei, Lara Croft hab ik schon gespielt 😅✌🏻 danke für die Info

