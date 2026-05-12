Xbox Game Pass: Diese drei Spiele sind heute neu im Abo dabei

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Der Xbox Game Pass baut den Mai-Katalog mit drei weiteren Spielen im Abo aus.

Für den Xbox Game Pass stehen ab heute drei weitere Spiele neu im Abo zur Verfügung.

Den Anfang machen Black Jacket und Call of the Elder Gods, die beide für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräte und PC veröffentlicht werden. Die Titel sind im Rahmen von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass spielbar.

Zusätzlich kehrt Elite Dangerous in den Katalog zurück. Das Spiel ist über Cloud und Konsole verfügbar und kann mit Game Pass Ultimate beziehungsweise Game Pass Premium gespielt werden.

Neue Xbox-Game-Pass-Spiele am 12. Mai 2026

  • Black Jacket
    • Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
    • Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Call of the Elder Gods
    • Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
    • Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Elite Dangerous
    • Cloud, Konsole
    • Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

Damit wächst die aktuelle Mai-Auswahl des Xbox Game Pass weiter an und ergänzt die bereits angekündigten Neuerscheinungen der laufenden Woche.

Welches der drei Spiele werdet ihr im Abo ausprobieren?

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15 Kommentare Added

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  2. ZombieGott79 96440 XP Posting Machine Level 3 | 12.05.2026 - 06:29 Uhr

    Elite Dangerous ist ziemlich gut , doch da die Entwickler da leidee keine Updates mehr raus hauen . Ist es weniger Interessant.

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  3. Robilein 1264990 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.05.2026 - 06:52 Uhr

    Danke, Call of the Elder Gods wird installiert. Ich bin gespannt🙂

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  4. xS1NN3Dx 16675 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.05.2026 - 07:11 Uhr

    @Z0RN Gibt es eigentlich schon einen genauen Termin für RV There Yet? Oder heißt es immer noch nur „Mai“?

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  8. Rotten 121865 XP Man-at-Arms Bronze | 12.05.2026 - 08:12 Uhr

    Call of the elder werd ik mir ma anschauen 😅✌🏻 ansonsten is nichts für mich dabei

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