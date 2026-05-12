Xbox Game Pass: Diese drei Spiele sind heute neu im Abo dabei

Der Xbox Game Pass baut den Mai-Katalog mit drei weiteren Spielen im Abo aus.

Für den Xbox Game Pass stehen ab heute drei weitere Spiele neu im Abo zur Verfügung.

Den Anfang machen Black Jacket und Call of the Elder Gods, die beide für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräte und PC veröffentlicht werden. Die Titel sind im Rahmen von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass spielbar.

Zusätzlich kehrt Elite Dangerous in den Katalog zurück. Das Spiel ist über Cloud und Konsole verfügbar und kann mit Game Pass Ultimate beziehungsweise Game Pass Premium gespielt werden.

Neue Xbox-Game-Pass-Spiele am 12. Mai 2026

Black Jacket Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Call of the Elder Gods Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Elite Dangerous Cloud, Konsole Game Pass Ultimate, Game Pass Premium



Damit wächst die aktuelle Mai-Auswahl des Xbox Game Pass weiter an und ergänzt die bereits angekündigten Neuerscheinungen der laufenden Woche.

Welches der drei Spiele werdet ihr im Abo ausprobieren?