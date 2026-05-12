Xbox Game Pass: Diese drei Spiele sind heute neu im Abo dabei

Für den Xbox Game Pass stehen ab heute drei weitere Spiele neu im Abo zur Verfügung.
Den Anfang machen Black Jacket und Call of the Elder Gods, die beide für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräte und PC veröffentlicht werden. Die Titel sind im Rahmen von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass spielbar.
Zusätzlich kehrt Elite Dangerous in den Katalog zurück. Das Spiel ist über Cloud und Konsole verfügbar und kann mit Game Pass Ultimate beziehungsweise Game Pass Premium gespielt werden.
Neue Xbox-Game-Pass-Spiele am 12. Mai 2026
- Black Jacket
- Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
- Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Call of the Elder Gods
- Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
- Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Elite Dangerous
- Cloud, Konsole
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium
Damit wächst die aktuelle Mai-Auswahl des Xbox Game Pass weiter an und ergänzt die bereits angekündigten Neuerscheinungen der laufenden Woche.
Welches der drei Spiele werdet ihr im Abo ausprobieren?
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Müsste ich mir mal genauer ansehen, aktuell bin ich noch nicht interessiert.
Elite Dangerous ist ziemlich gut , doch da die Entwickler da leidee keine Updates mehr raus hauen . Ist es weniger Interessant.
muss ich dir leider zustimmen, bis zu dem schritt, des Entwicklers hatte ich es sehr intensiv gezockt
Ich hab zwei Kumpels welche das exzessiv in VR gezockt haben
Was nicht heißt dass es schlecht ist oder nix zu tun gibt. Man hat Genügend um Monate Zeit zu versenken…
Danke, Call of the Elder Gods wird installiert. Ich bin gespannt🙂
@Z0RN Gibt es eigentlich schon einen genauen Termin für RV There Yet? Oder heißt es immer noch nur „Mai“?
TBA / MAI
https://www.xboxdynasty.de/news/xbox-game-pass/alle-mai-2026-spiele-im-ueberblick-forza-horizon-6-subnautica-2-und-weitere-highlights/
Oh man. Und dabei ist der Monat schon halb rum. Aber danke für die Antwort.
Nix für mich dabei 🙂
Call of the elder ist doch der nachfolger von dem anderen call of spiel oder ?
Von Call of the Sea, genau🙂
Erstmal keins davon.
Call of the elder werd ik mir ma anschauen 😅✌🏻 ansonsten is nichts für mich dabei
Heute nichts dabei. Noch 1 Woche bis Forza Horizon 6. ❤️