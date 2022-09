Xbox Game Pass: Diese EA Rewards warten auf alle Ultimate-Mitglieder

Autor:, in / Xbox Game Pass

Alle EA Play-Mitglieder und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten können sich wieder zahlreiche EA Rewards in den unterschiedlichsten Spielen sichern. Doch alle Ingame-Extras sind zeitlich begrenzt, also müsst ihr jetzt nicht unbedingt in Panik ausbrechen, aber bis Ende September eure Belohnung eintüten.

EA PLAY Rewards September

Bis 30.09.2022 – FIFA 22 Hero Freddie Ljungberg Tifo Set

Bis 13.10.2022 – FIFA 22 FUT Season 9 XP Boost

Bis 13.10.2022 – FIFA 22 adidas Adventure Apparel and Volta Coins

Bis 30.09.2022 – Madden NFL 23 Ultimate Team EA Play September Pack

Bis 30.09.2022 – Madden NFL 23 The Yard EA Play September Vanity Set

Bis 30.09.2022 – NHL 22 EA Play September Bag

Bis 29.09.2022 – Grid Legends EA Play September Event

Bis 10.10.2022 – Apex Legends Full Coverage Weapon Charm