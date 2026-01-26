Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele erscheinen in der aktuellen Abo-Woche

Das Xbox Game Pass-Abonnement startet mit fünf Spielen in die aktuelle Woche.

Microsoft erweitert das Xbox Game Pass-Angebot zum Start der neuen Woche um mehrere Titel, die verschiedene Genres abdecken und sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler ansprechen.

Den Anfang macht am 27. Januar 2026 The Talos Principle 2, das für PC sowie Xbox Series X|S verfügbar wird. Am 28. Januar 2026 folgen gleich zwei weitere Titel.

Der 29. Januar 2026 bringt zwei weitere Ergänzungen. Für PC‑Spieler steht das MySims Cozy Bundle bereit, das eine Sammlung entspannter Simulationserlebnisse bietet.

Parallel dazu erscheint Warhammer 40,000 Space Marine II im Game Pass, verfügbar über Cloud, PC und Xbox Series X|S.

Xbox Game Pass – Januar 2026

27. Januar 2026 – The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

28. Januar 2026 – Anno: Mutationem (Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

28. Januar 2026 – Drop Duchy (Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

29. Januar 2026 – MySims: Cozy Bundle (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

29. Januar 2026 – Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Was werdet ihr davon im Abo spielen?