Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen aus dem Abo

Diese Spiele verlassen am 31. Mai den Xbox Game Pass! Letzte Chance zum Weiterspielen – sichert euch bis Monatsende bis zu 20 % Rabatt auf fünf beliebte Titel.

Am 31. Mai müsst ihr euch von einigen Titeln im Xbox Game Pass verabschieden – also nutzt die verbleibenden Tage, um angefangene Abenteuer zu beenden oder Lieblingsspiele dauerhaft in eure Bibliothek zu holen.

Insgesamt fünf Spiele werden an diesem Datum aus der Game Pass-Bibliothek entfernt – darunter Highlights wie Remnant 2, das für seine packenden Kämpfe und sein düsteres Fantasy-Setting bekannt ist.

Auch das charmante Indie-RPG Cassette Beasts, das mit einem kreativen Mix aus Monsterfusion und 80er-Ästhetik punktet, ist betroffen.

Ebenfalls betroffen ist Humanity, ein philosophisches Puzzle-Erlebnis, in dem ihr in die Rolle eines Shiba-Inu schlüpft und Menschengruppen durch surreale Level leitet. PC-Spieler sollten außerdem einen letzten Blick auf Firework werfen, ein atmosphärisches chinesisches Horrorspiel mit starker Story.

Für Fans von Retro-Shooter-Humor geht zudem Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, ein überdrehter Ego-Shooter im Trash-Stil, der sich selbst nicht allzu ernst nimmt.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 31. Mai 2025

Cassette Beasts (Cloud, Konsole und PC)

Firework (PC)

Humanity (Cloud, Konsole und PC)

Remnant 2 (Cloud, Konsole und PC)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Konsole und PC)

Wenn euch einer dieser Titel besonders ans Herz gewachsen ist, könnt ihr als Game Pass-Mitglieder beim Kauf bis zu 20 % sparen und die Spiele dauerhaft behalten. Nutzt also die verbleibende Zeit, bevor diese Spiele am 31. Mai aus dem Angebot verschwinden.