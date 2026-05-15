Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen heute aus dem Abo

Heute werden mehrere Titel aus dem Xbox Game Pass entfernt. Folgende fünf Spiele verlassen den Abo-Dienst am 15. Mai 2026.
Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Mai 2026
- Galacticare
- Go Mecha Ball
- Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition
- PAW Patrol Rescue Wheels: Championship
- Planet of Lana
Vor allem Planet of Lana konnte bei vielen Spielern mit seiner atmosphärischen Präsentation und dem stilvollen Adventure-Gameplay Eindruck hinterlassen.
Werdet ihr eines der Spiele vermissen oder versucht ihr in letzter Minute noch schnell einen Abschluss zu schaffen?
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7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss davon auch nichts mehr kaufen, kann weg.
Bin jetzt aktuell mit Forza Horizon 6 beschäftigt .
Also nichts was ich vermissen werde
Kann alles weg. Danke für die Info. 👍🏻
Alles außer Planet of Lana kann weg. Das wollte ich mir eigentlich noch angucken. Kam nicht dazu. Egal.
Kann alles raus 🙂
Platz für neues.
Und tschüss 😅 freu mich auf die neuen Spiele ✌🏻