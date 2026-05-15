Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen heute aus dem Abo

Xbox Game Pass entfernt heute fünf Spiele aus dem Abo.

Heute werden mehrere Titel aus dem Xbox Game Pass entfernt. Folgende fünf Spiele verlassen den Abo-Dienst am 15. Mai 2026.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Mai 2026

Galacticare

Go Mecha Ball

Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Planet of Lana

Vor allem Planet of Lana konnte bei vielen Spielern mit seiner atmosphärischen Präsentation und dem stilvollen Adventure-Gameplay Eindruck hinterlassen.

Werdet ihr eines der Spiele vermissen oder versucht ihr in letzter Minute noch schnell einen Abschluss zu schaffen?