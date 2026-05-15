Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen heute aus dem Abo

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Xbox Game Pass entfernt heute fünf Spiele aus dem Abo.

Heute werden mehrere Titel aus dem Xbox Game Pass entfernt. Folgende fünf Spiele verlassen den Abo-Dienst am 15. Mai 2026.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Mai 2026

  • Galacticare
  • Go Mecha Ball
  • Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition
  • PAW Patrol Rescue Wheels: Championship
  • Planet of Lana

Vor allem Planet of Lana konnte bei vielen Spielern mit seiner atmosphärischen Präsentation und dem stilvollen Adventure-Gameplay Eindruck hinterlassen.

Werdet ihr eines der Spiele vermissen oder versucht ihr in letzter Minute noch schnell einen Abschluss zu schaffen?

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7 Kommentare Added

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  2. JohnWick 101885 XP Profi User | 15.05.2026 - 06:55 Uhr

    Bin jetzt aktuell mit Forza Horizon 6 beschäftigt .
    Also nichts was ich vermissen werde

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  4. xS1NN3Dx 17435 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 15.05.2026 - 07:27 Uhr

    Alles außer Planet of Lana kann weg. Das wollte ich mir eigentlich noch angucken. Kam nicht dazu. Egal.

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  7. Rotten 122325 XP Man-at-Arms Bronze | 15.05.2026 - 07:57 Uhr

    Und tschüss 😅 freu mich auf die neuen Spiele ✌🏻

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