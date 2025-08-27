Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen in Kürze aus dem Abo

9 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Letzte Chance für fünf Spiele: Xbox Game Pass räumt zum Monatsende auf!

Zum 31. August 2025 entfernt Microsoft fünf Spiele aus dem Xbox Game Pass, die sowohl auf Konsole als auch auf dem PC verfügbar waren. Dazu zählt auch Borderlands 3: Ultimate Edition, das erst im April 2025 zum Dienst hinzugefügt wurde und nun kurz vor dem Release von Borderlands 4 wieder entfernt wird.

Auch das vielfach gelobte Rollenspiel Sea of Stars verlässt nach zwei Jahren die Game-Pass-Bibliothek. Ebenfalls betroffen sind This War of Mine: Final Cut, Ben 10: Power Trip sowie PAW Patrol Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay. Ihr habt nur noch wenige Tage Zeit, diese Titel über den Xbox Game Pass zu spielen. Alternativ könnt ihr sie mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent dauerhaft erwerben, solange sie noch Teil des Abonnements sind.

Xbox Game Pass – Entfernungen zum 31. August 2025

  • Borderlands 3: Ultimate Edition (Konsole und PC)
  • This War of Mine: Final Cut (Konsole und PC)
  • Ben 10: Power Trip (Konsole und PC)
  • Sea of Stars (Konsole und PC)
  • PAW Patrol Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay (Konsole und PC)

Werdet ihr ein Spiel vermissen?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DennisG89 77480 XP Tastenakrobat Level 3 | 27.08.2025 - 06:12 Uhr

    puh, bei sea of stars hatte ich eine kurze Herzattacke, dachte schon sea of thieves

    0
  5. Bratenbengel 19175 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 27.08.2025 - 06:27 Uhr

    Sea of Stars werde ich vermissen.
    Aber dann werde ich es mir irgendwann nach kaufen.

    0
  6. Phex83 123700 XP Man-at-Arms Silber | 27.08.2025 - 06:53 Uhr

    Borderlands 3 war aber recht kurz drin. Hab es zwar eh schon gekauft, aber sollte wohl Lust auf Teil 4 anfachen

    0
  8. Drakeline6 165695 XP First Star Gold | 27.08.2025 - 07:20 Uhr

    Sehr schade um Sea of Stars.
    Kann man wirklich jedem empfehlen.
    Klasse Spiel.

    0

