Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen in Kürze aus dem Abo

Zum 31. August 2025 entfernt Microsoft fünf Spiele aus dem Xbox Game Pass, die sowohl auf Konsole als auch auf dem PC verfügbar waren. Dazu zählt auch Borderlands 3: Ultimate Edition, das erst im April 2025 zum Dienst hinzugefügt wurde und nun kurz vor dem Release von Borderlands 4 wieder entfernt wird.
Auch das vielfach gelobte Rollenspiel Sea of Stars verlässt nach zwei Jahren die Game-Pass-Bibliothek. Ebenfalls betroffen sind This War of Mine: Final Cut, Ben 10: Power Trip sowie PAW Patrol Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay. Ihr habt nur noch wenige Tage Zeit, diese Titel über den Xbox Game Pass zu spielen. Alternativ könnt ihr sie mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent dauerhaft erwerben, solange sie noch Teil des Abonnements sind.
Xbox Game Pass – Entfernungen zum 31. August 2025
- Borderlands 3: Ultimate Edition (Konsole und PC)
- This War of Mine: Final Cut (Konsole und PC)
- Ben 10: Power Trip (Konsole und PC)
- Sea of Stars (Konsole und PC)
- PAW Patrol Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay (Konsole und PC)
Werdet ihr ein Spiel vermissen?
puh, bei sea of stars hatte ich eine kurze Herzattacke, dachte schon sea of thieves
Borderlands 3 hatte ich gekauft, der Rest ist mir egal
Werde keins vermissen, man kann die ja noch, wenn es nötig ist, günstig kaufen.
Sea of Stars war richtig gut 👋🏻
Sea of Stars werde ich vermissen.
Aber dann werde ich es mir irgendwann nach kaufen.
Borderlands 3 war aber recht kurz drin. Hab es zwar eh schon gekauft, aber sollte wohl Lust auf Teil 4 anfachen
Kann alles weg! Bye nye
Sehr schade um Sea of Stars.
Kann man wirklich jedem empfehlen.
Klasse Spiel.
Sehr gut, nichts dabei was ich zocke. 😎