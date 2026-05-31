Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele verlassen heute das Abo

Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele sind ab heute nicht mehr im Abo verfügbar!

Für Abonnenten des Xbox Game Pass endet heute die Verfügbarkeit von fünf Spielen. Mit dem Monatswechsel am 31. Mai 2026 werden mehrere Titel aus dem Abo-Katalog entfernt und stehen anschließend nicht mehr über den Dienst zur Verfügung.

Zu den bekanntesten Abgängen gehören dabei das Rollenspiel Metaphor: ReFantazio sowie Persona 4 Golden. Beide Titel verlassen den Service zusammen mit drei weiteren Spielen auf Konsole, PC und in der Cloud.

Folgende Spiele werden am 31. Mai 2026 aus dem Xbox Game Pass entfernt.

Xbox Game Pass – Entfernungen 31. Mai 2026

Metaphor: ReFantazio (Konsole, Cloud und PC)

Persona 4 Golden (Konsole, Cloud und PC)

Against the Storm (Konsole, Cloud und PC)

Spray Paint Simulator (Konsole, Cloud und PC)

Crypt Custodian (Konsole, Cloud und PC)

Vor allem der Wegfall von Metaphor: ReFantazio dürfte viele Rollenspiel-Fans treffen. Das gefeierte JRPG der Persona-Macher gehörte zu den hochkarätigen Ergänzungen des Game Pass-Angebots und verlässt den Dienst bereits nach vergleichsweise kurzer Zeit wieder.

Wer eines der genannten Spiele weiterhin spielen möchte, muss es nach der Entfernung separat erwerben. Game-Pass-Mitglieder können dafür in der Regel den bekannten Mitgliederrabatt im Microsoft Store nutzen.

Mit den heutigen Abgängen schafft Microsoft zugleich Platz für neue Spiele, die im Laufe der kommenden Wochen dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.