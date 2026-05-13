Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele verschwinden bald aus dem Abo

Fünf Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Mai und sind bald nicht mehr spielbar.

Im Xbox Game Pass kommt es Mitte Mai zu einer neuen Rotation im Spielekatalog. Zum 15. Mai 2026 werden insgesamt fünf Titel aus dem Abonnement entfernt und stehen danach nicht mehr zur Verfügung.

Betroffen sind die Spiele Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship sowie Planet of Lana.

Abonnenten haben nur noch für kurze Zeit die Möglichkeit, diese Titel über den Game Pass zu spielen. Nach dem Stichtag sind sie nicht länger im Rahmen des Abonnements verfügbar.

Wie üblich besteht für Spieler in vielen Fällen die Option, die betroffenen Spiele mit einem Rabatt zu erwerben, solange sie noch Teil des Game Pass-Angebots sind.

Damit setzt sich die regelmäßige Rotation im Abo-Service fort, bei der einzelne Titel den Katalog verlassen, während neue Spiele nachrücken.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Mai 2026

Galacticare

Go Mecha Ball

Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Planet of Lana

Werdet ihr ein Spiel vermissen oder sogar noch schnell beenden?