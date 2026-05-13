Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele verschwinden bald aus dem Abo

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Fünf Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Mai und sind bald nicht mehr spielbar.

Im Xbox Game Pass kommt es Mitte Mai zu einer neuen Rotation im Spielekatalog. Zum 15. Mai 2026 werden insgesamt fünf Titel aus dem Abonnement entfernt und stehen danach nicht mehr zur Verfügung.

Betroffen sind die Spiele Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship sowie Planet of Lana.

Abonnenten haben nur noch für kurze Zeit die Möglichkeit, diese Titel über den Game Pass zu spielen. Nach dem Stichtag sind sie nicht länger im Rahmen des Abonnements verfügbar.

Wie üblich besteht für Spieler in vielen Fällen die Option, die betroffenen Spiele mit einem Rabatt zu erwerben, solange sie noch Teil des Game Pass-Angebots sind.

Damit setzt sich die regelmäßige Rotation im Abo-Service fort, bei der einzelne Titel den Katalog verlassen, während neue Spiele nachrücken.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Mai 2026

  • Galacticare
  • Go Mecha Ball
  • Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition
  • PAW Patrol Rescue Wheels: Championship
  • Planet of Lana

Werdet ihr ein Spiel vermissen oder sogar noch schnell beenden?

 

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8 Kommentare Added

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  1. xS1NN3Dx 16955 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 13.05.2026 - 06:03 Uhr

    Alles kein Verlust für mich, außer vllt Planet of Lana. Das wollte ich eigentlich noch zocken. Naja egal.

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  4. ZombieGott79 96580 XP Posting Machine Level 3 | 13.05.2026 - 06:55 Uhr

    Danke für die Info , jetzt nichts dabei was man Vermissen wird. Außer Planet of Lana ist ganz gut.

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  7. Kenty 255670 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.05.2026 - 07:15 Uhr

    Planet of Lana war sehr gut, habe ich komplettiert. Paw Patrol Rescue Wheels habe ich auch komplettiert, war ganz nett wie die Paw Patrol Spiele halt so sind. Go Mecha Ball habe ich total vergessen nachdem ich es mal angespielt hatte und die beiden anderen sagen mir nicht so zu. Die Spiele dürfen wegen mir gerne den Game Pass verlassen.

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