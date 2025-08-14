Xbox Game Pass: Diese Gamepriew ist neu für PC-Abonnenten

PC Game Pass-Abonnenten können sich ab heute in eine neue Game Preview stürzen!

Ich (Z0RN) feiere heute meinen Geburtstag und PC Game Pass-Abonnenten ein neues Spiel im Abo: 9 Kings.

Das roguelite Strategiespiel 9 Kings ist ab heute im Game Preview über PC Game Pass verfügbar und erhält mit dem King of Nomads eine neue spielbare Fraktion.

Xbox Game Pass – August 2025

14. August 2025 – 9 Kings (Game Preview) (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Die Entwickler von Sad Socket haben das Spiel bereits mehrfach aktualisiert und dabei gezielt auf Rückmeldungen aus der Community reagiert.

Der achte König, der kürzlich eingeführt wurde, bringt ein frisches Spielgefühl mit sich: Sein Deck konzentriert sich auf Truppen statt Gebäude und belohnt euch für flexible Strategien und dynamische Anpassungen während des Spiels.

Der King of Nomads stammt aus dem eisigen Norden und führt eine Armee reptilienartiger Krieger ins Feld. Seine Spielweise erfordert das gezielte Verschieben von Gebäuden auf dem Spielfeld, um neue Karten optimal zu platzieren und taktische Vorteile zu sichern.

Besonders hervorzuheben sind Karten wie das „Camp“, das neue Platzierungen fördert, und die „Dragon’s Den“, ein zerstörungsorientiertes Beschwörungsgebäude. Diese Mechaniken unterstützen eine mobile Spielweise, bei der ihr ständig neue Gebiete besetzt und alte aufgebt, um euch den Weg zum Sieg zu bahnen.

9 Kings kombiniert Auto-Battler-Elemente mit einem kartenbasierten Aufbauprinzip.

Jede Runde spielt ihr Karten auf ein 3×3-Feld, erweitert eure Armee oder verstärkt bestehende Einheiten. Die Kämpfe laufen automatisiert ab, wobei die Einheiten entsprechend ihrer Fähigkeiten agieren. Ziel ist es, durch geschickte Kombinationen und strategische Entscheidungen zum „King of Kings“ aufzusteigen.