Xbox Game Pass: Diese Highlights der Game Awards erscheinen im Abo

Die „The Game Awards 2022“-Show ist vorbei! Auf der Veranstaltung wurden zahlreiche Spiele gezeigt, die im Jahr 2023 veröffentlicht und zur Freude vieler Xbox-Spieler direkt im Xbox Game Pass-Abonnement landen werden.

16 der Nominierten des TGA-Abends sind bereits jetzt mit Xbox Game Pass und PC Game Pass spielbar:

As Dusk Falls

Nominiert: Games for Impact [ Gewinner ], Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Nominiert: Games for Impact [ ], Innovation im Bereich Barrierefreiheit Citizen Sleeper

Nominiert: Games for Impact

Nominiert: Games for Impact Dune: Spice Wars

Nominiert: Beste Simulation/Strategie

Nominiert: Beste Simulation/Strategie Immortality

Nominiert: Beste Spielregie, Beste Erzählung, Beste Leistung (Manon Gage)

Nominiert: Beste Spielregie, Beste Erzählung, Beste Leistung (Manon Gage) A Memoir Blue

Nominiert: Spiele für Impact

Nominiert: Spiele für Impact Metall: Hellsinger

Nominiert: Beste Filmmusik und Musik

Nominiert: Beste Filmmusik und Musik No Man’s Sky

Nominiert: Beste Community-Unterstützung

Nominiert: Beste Community-Unterstützung Norco

Nominiert: Bestes Indie-Debüt

Nominiert: Bestes Indie-Debüt A Plague Tale: Requiem

Nominiert: Spiel des Jahres, Beste Leistung (Charlotte McBurney), Bestes Action/Abenteuer

Nominiert: Spiel des Jahres, Beste Leistung (Charlotte McBurney), Bestes Action/Abenteuer Return to Monkey Island

Nominiert: Innovation im Bereich Zugänglichkeit

Nominiert: Innovation im Bereich Zugänglichkeit Scorn

Nominiert: Beste Art Direction

Nominiert: Beste Art Direction Starfield

Nominiert: Am meisten erwartetes Spiel

Nominiert: Am meisten erwartetes Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Nominiert: Bestes Actionspiel, Bester Multiplayer

Nominiert: Bestes Actionspiel, Bester Multiplayer Total War: Warhammer III

Nominiert: Beste Simulation/Strategie

Nominiert: Beste Simulation/Strategie Two Point Campus

Nominiert: Beste Sim/Strategie

Nominiert: Beste Sim/Strategie Tunic

Nominiert: Bester Indie, Bester Action/Abenteuer, Bester Debüt-Indie

Nominiert: Bester Indie, Bester Action/Abenteuer, Bester Debüt-Indie Vampire Survivors

Nominiert: Bestes Indie-Debüt

Um die Vorfreude zu steigern, hat Microsoft den folgenden Trailer veröffentlicht, der euch einen grandiosen Ausblick bietet, was euch 2023 alles (und noch viel mehr) im Xbox Game Pass erwarten wird. Mit dabei Starfield, Atomic Heart, Replaced, High on Life, Redafall und vieles mehr: Good luck. Have fun!

Doch damit nicht genug: Xbox Game Pass Ultimate- und EA Play-Mitglieder können Cals frühere Abenteuer in Star Wars Jedi Fallen Order nachholen und erhalten vom 9. Dezember bis zum 20. Januar alle Inhalte der Deluxe Edition als Perk.