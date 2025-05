Xbox Game Pass: Diese höllisch guten Spiele erscheinen im Abo

In der neuen Woche bietet euch der Xbox Game Pass wieder eine abwechslungsreiche Auswahl an spannenden Titeln.

Ab dem 13. Mai 2025 könnt ihr in Warhammer: Vermintide 2 auf Cloud und Konsole loslegen. Dieser kooperative Action-Hit entführt euch in ein düsteres Fantasy-Setting voller brutaler Kämpfe gegen Horden von Feinden – perfekt für alle, die intensive Team-Action lieben. Der Titel ist sowohl im Game Pass Ultimate als auch im Standard-Abo enthalten.

Nur zwei Tage später, am 15. Mai 2025, folgt mit DOOM: The Dark Ages ein echtes Highlight. Der neue Ableger der legendären Shooter-Reihe bringt euch rasante Kämpfe, ikonisches Gunplay und eine finstere, mittelalterlich inspirierte Welt. Ihr könnt euch auf der Xbox Series X|S, am PC und in der Cloud austoben – verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Den Abschluss macht am 16. Mai 2025 Kulebra and the Souls of Limbo, ein charmantes Indie-Abenteuer mit eigenwilligem Stil und viel Atmosphäre. Ihr begleitet eine Schlangenfigur auf ihrer Reise durch eine skurrile Zwischenwelt voller Geheimnisse. Ob Konsole, PC oder Cloud – dieses ungewöhnliche Erlebnis ist auf allen Plattformen spielbar, ebenfalls mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Xbox Game Pass – Mai 2025

13. Mai 2025 – Warhammer: Vermintide 2 (Cloud und Konsole) Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

15. Mai 2025 – DOOM: The Dark Ages (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

16. Mai 2025 – Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ob brachiale Action, düstere Shooter-Intensität oder charmante Indie-Kunst – der Xbox Game Pass bringt euch auch diese Woche wieder starke Gründe, den Controller in die Hand zu nehmen. Bei welchem Spiel könnt ihr nicht widerstehen und schmeißt die Xbox an?