Xbox Game Pass-Abonnenten können sich auf viele Highlights wie The Gunk, STALKER 2, Among Us, Sable und vieles mehr freuen.

In einem neuen ID@Xbox Game Pass 2021 Montage-Video könnt ihr euch einige Highlights anschauen, die für den Xbox Game Pass Abo-Service veröffentlicht werden. Mit dabei sind Spiele wie Warhammer 40.000: Darktide, Among Us, Stalker 2, Slime Rancher 2, Sable, Hades, The Gunk, The Ascent, Atomic Heart und viele mehr!