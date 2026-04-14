Xbox Game Pass: Diese Knaller-Spiele sind ab heute neu im Abo

Der Xbox Game Pass erweitert sein Angebot am 14. April 2026 um mehrere neue Spiele für Cloud, Konsole und PC.

Xbox Game Pass bekommt heute, am 14. April 2026, gleich mehrere hochkarätige Neuzugänge, die ab heute im Abo verfügbar sind.

Mit Hades II erscheint einer der größten Titel des Tages direkt für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC. Das Spiel steht Abonnenten von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Ebenfalls neu im Angebot ist Replaced, das für Cloud, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wurde. Der Titel richtet sich vor allem an Spieler, die Wert auf stilisierte Action und cineastische Präsentation legen.

Komplettiert wird das Line-up durch The Thaumaturge, das ebenfalls ab heute spielbar ist. Der Titel kombiniert Rollenspiel-Elemente mit einer erzählerischen Ausrichtung und erweitert das Angebot im Abo um ein weiteres storygetriebenes Erlebnis.

Xbox Game Pass – April 2026

14. April 2026 – Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

14. April 2026 – Replaced (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

14. April 2026 – The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mit diesen drei Neuerscheinungen baut der Xbox Game Pass sein Portfolio weiter aus und liefert direkt zur Wochenmitte mehrere starke Titel für unterschiedliche Geschmäcker.

Was euch der April noch alles bringt, erfahrt ihr hier: