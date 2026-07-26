Xbox Game Pass: Diese Kracher kommen Day One 2027 – bei zwei Spielen gibt es Zweifel

Schon Monate vor Beginn des neuen Jahres nimmt das Line-up des Xbox Game Pass für 2027 immer deutlichere Formen an.
Unser Freund baiisun hat die bislang angekündigten größeren Day-One-Veröffentlichungen in einer neuen Übersicht zusammengetragen.
Microsoft selbst führt beispielsweise Fable, Clockwork Revolution und derzeit auch State of Decay 3 unter den kommenden Day-One-Spielen für den Xbox Game Pass. Auch Senua wird auf der offiziellen Xbox-Seite weiterhin ausdrücklich mit „Spiele direkt ab Release im Game Pass“ und einer Veröffentlichung 2027 beworben.
Die Übersicht ist allerdings mit einem wichtigen Vorbehalt verbunden.
State of Decay 3 ist nicht mehr ganz sicher
Besonders interessant ist die Situation rund um State of Decay 3. Das Survival-Spiel von Undead Labs wurde offiziell für 2027 angekündigt und von Xbox als Game-Pass-Veröffentlichung geführt.
Durch den geplanten Verkauf von Undead Labs hat sich die Situation jedoch verändert.
Einem aktuellen Bericht zufolge soll der neue Besitzer des Studios nicht vertraglich dazu verpflichtet sein, State of Decay 3 im Xbox Game Pass zu veröffentlichen. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass der angekündigte Game-Pass-Release gestrichen wurde – lediglich, dass der zukünftige Eigentümer offenbar nicht daran gebunden wäre. Microsoft könnte sich die Veröffentlichung im Game Pass beispielsweise auch separat sichern.
Aktuell führt Xbox State of Decay 3 weiterhin auf seiner offiziellen Day-One-Seite.
Auch bei Senua könnte sich die Lage ändern
Ähnlich interessant ist die Situation bei Senua. Microsoft verkauft auch Ninja Theory im Zuge seiner Umstrukturierung an einen neuen Eigentümer.
Der entscheidende Unterschied: Für Senua gibt es derzeit eine eindeutige offizielle Zusage. Xbox nennt 2027 als Veröffentlichungsjahr und bewirbt das Spiel weiterhin ausdrücklich als Day-One-Titel für den Game Pass.
Ob diese Vereinbarung nach dem Eigentümerwechsel dauerhaft Bestand hat, hängt letztlich von den Bedingungen des Verkaufs beziehungsweise möglichen Vereinbarungen zwischen Microsoft und dem neuen Besitzer ab. Zu entsprechenden Vertragsdetails liegen derzeit keine bestätigten Informationen vor.
Die Grafik von baiisun bildet damit den aktuell angekündigten Stand ab – gerade bei State of Decay 3 und möglicherweise auch Senua sollte das Game-Pass-Logo vorerst aber mit einem kleinen gedanklichen Sternchen versehen werden.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie bitte kann man bei Xbox und SoD 3 so dumm gewesen sein. Es ist groß beworben worden, dass heißt wenn es nicht im Gamepass landet kommen Klagen in Amerika wegen „False advertising“ auf Sie zu und das kann teuer werden. Dann wie zum Teufel verkauft man etwas und löst dabei bestehende Verträge auf für den Gamepass die schon Jahre vorher geschlossen wurden und wo das Geld schon geflossen und gezahlt wurde, wenn man all das weiß, besonders kommende Klagen wegen falscher Werbung in Amerika die sehr teuer werden kann, besonders als Sammelklage dann gehören die verantwortlichen sofort entlassen. Die neue CEO Asha S. hat ja jetzt schon genug Probleme im Kongress, da Sie Visa Inder eingestellt hat hat mit Fördermitteln und anstatt dafür zusätzliche Stellen zu schaffen, Amerikaner entlassen hat. Also das was hier in Europa gang und gebe ist um staatliche Förderungen zu erschleichen, DEI einstellen und dafür Europäer und deutsche entlassen. EU und deutsche Steuergeldunterstützte Förderungen sei dank.
state of decay ist mein Favorit hoffe es kommt noch in den Pass wenn nicht werde ich es kaufen
„bei zwei Spielen gibt es Zweifel“
Ist noch genug zeit dazwischen und es könnte damit eigentlich auf jedes Spiel zutreffen.
Bei Senua wäre es schade, aber zur Not werde ich es mir dann kaufen.
State of Decay 3 hätte ich mir aus Interesse angeguckt, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass ich es vermisse.
Alles sehr ärgerlich für alle die den alten Vollpreis gezahlt haben.
Die bekommen genau so wenig COD wie alle anderen und Jetzt feiert sich Xbox für die Preissenkung und schmeißt noch mehr raus.
Das mit CoD ist schon blöd und zum Glück hatte ich beim GP immer den alten Preis, daher für mich ok.
Bei Senua und SoD3 ist es allerdings etwas anders. Die werden ja nicht bewusst vom GP ferngehalten und es ist auch noch nicht sicher, ob sie tatsächlich nicht reinkommen. Das Entscheiden dann die neuen Besitzer.
Man könnte sich höchstens so weit etwas zusammenreimen, dass Microsoft schon wusste, dass diese Studios wegfallen und man in weiser Voraussicht den Preis dementsprechend anpasst.
Senua 3 würde ich auch kaufen. Auf State of D. da habe ich erstmal keine Interesse. Einige Kracher dabei ⚡️
Fable, Clockwork und Stranger then heaven interessieren mich am meisten.
Das sind auch meine Favoriten 🙂
Da diese Studios aber Jahre von MS gesponsort wurden, sollten die Games schon noch im GP erscheinen – schließlich hat MS ja vor allem finanziell zur Fertigstellung der Games beigetragen.
Sicher wird sich MS da mit den neuen Eigentümern auch entsprechend einigen. Sie werden wohl kaum Marken einfach so ziehen lassen, die sie finanziert haben.
Würde zu MS passen, dass sie die Projekte jahrelang finanziert haben und sie nicht mal in den GP bekommen. Das schreit förmlich nach einem MS-Move in der Box-Sparte.