Xbox Game Pass: Diese Kracher kommen Day One 2027 – bei zwei Spielen gibt es Zweifel

Xbox Game Pass 2027 nimmt Form an – Studiowechsel sorgen jedoch für neue Unsicherheit.

Schon Monate vor Beginn des neuen Jahres nimmt das Line-up des Xbox Game Pass für 2027 immer deutlichere Formen an.

Unser Freund baiisun hat die bislang angekündigten größeren Day-One-Veröffentlichungen in einer neuen Übersicht zusammengetragen.

Microsoft selbst führt beispielsweise Fable, Clockwork Revolution und derzeit auch State of Decay 3 unter den kommenden Day-One-Spielen für den Xbox Game Pass. Auch Senua wird auf der offiziellen Xbox-Seite weiterhin ausdrücklich mit „Spiele direkt ab Release im Game Pass“ und einer Veröffentlichung 2027 beworben.

Die Übersicht ist allerdings mit einem wichtigen Vorbehalt verbunden.

State of Decay 3 ist nicht mehr ganz sicher

Besonders interessant ist die Situation rund um State of Decay 3. Das Survival-Spiel von Undead Labs wurde offiziell für 2027 angekündigt und von Xbox als Game-Pass-Veröffentlichung geführt.

Durch den geplanten Verkauf von Undead Labs hat sich die Situation jedoch verändert.

Einem aktuellen Bericht zufolge soll der neue Besitzer des Studios nicht vertraglich dazu verpflichtet sein, State of Decay 3 im Xbox Game Pass zu veröffentlichen. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass der angekündigte Game-Pass-Release gestrichen wurde – lediglich, dass der zukünftige Eigentümer offenbar nicht daran gebunden wäre. Microsoft könnte sich die Veröffentlichung im Game Pass beispielsweise auch separat sichern.

Aktuell führt Xbox State of Decay 3 weiterhin auf seiner offiziellen Day-One-Seite.

Auch bei Senua könnte sich die Lage ändern

Ähnlich interessant ist die Situation bei Senua. Microsoft verkauft auch Ninja Theory im Zuge seiner Umstrukturierung an einen neuen Eigentümer.

Der entscheidende Unterschied: Für Senua gibt es derzeit eine eindeutige offizielle Zusage. Xbox nennt 2027 als Veröffentlichungsjahr und bewirbt das Spiel weiterhin ausdrücklich als Day-One-Titel für den Game Pass.

Ob diese Vereinbarung nach dem Eigentümerwechsel dauerhaft Bestand hat, hängt letztlich von den Bedingungen des Verkaufs beziehungsweise möglichen Vereinbarungen zwischen Microsoft und dem neuen Besitzer ab. Zu entsprechenden Vertragsdetails liegen derzeit keine bestätigten Informationen vor.

Die Grafik von baiisun bildet damit den aktuell angekündigten Stand ab – gerade bei State of Decay 3 und möglicherweise auch Senua sollte das Game-Pass-Logo vorerst aber mit einem kleinen gedanklichen Sternchen versehen werden.