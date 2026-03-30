Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele erscheinen diese Woche bisher

Der Xbox Game Pass startet mit neuen Spielen in die aktuelle Woche und erweitert das Angebot Ende März sowie Anfang April 2026. Bereits bestätigt sind mehrere Titel, die sowohl unterschiedliche Genres als auch verschiedene Spielstile abdecken.
Den Anfang macht Super Meat Boy 3D am 31. März, gefolgt von Barbie Reitwege und Clair Obscur Expedition 33, die am 2. April erscheinen und das Line-up weiter ausbauen. Damit liefert der Xbox Game Pass erneut frischen Nachschub für Abonnenten auf Xbox Series X|S und PC.
Xbox Game Pass – März & April 2026
- 31.03.2026 – Super Meat Boy 3D (Ultimate)
- 02.04.2026 – Barbie Reitwege (Premium)
- 02.04.2026 – Clair Obscur Expedition 33 (Premium)
Welches der bereits bekannten Spiele werdet ihr ausprobieren?
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20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super Meat Boy 👍
Vielleicht starte ich noch ein Versuch mit Clair Obscur.
Ich habe den gamepass nicht aber da ist aktuell auch nichts dabei für mich
Ich bearbeite erstmal weiter den Stapel, auch wenn Claire Obscur ganz gut sein soll.
Ich komm einfach nicht hinterher.
Wenn ich die Zeit finde, vlt Super Meat Boy 3D.
Check ich nicht… Clair Obscure ist doch schon längst seit Wochen im Gamepass auf meiner Xbox?!