Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele erscheinen diese Woche bisher

Xbox Game Pass neue Spiele – Diese Titel erscheinen ab dem 31. März 2026.

Der Xbox Game Pass startet mit neuen Spielen in die aktuelle Woche und erweitert das Angebot Ende März sowie Anfang April 2026. Bereits bestätigt sind mehrere Titel, die sowohl unterschiedliche Genres als auch verschiedene Spielstile abdecken.

Den Anfang macht Super Meat Boy 3D am 31. März, gefolgt von Barbie Reitwege und Clair Obscur Expedition 33, die am 2. April erscheinen und das Line-up weiter ausbauen. Damit liefert der Xbox Game Pass erneut frischen Nachschub für Abonnenten auf Xbox Series X|S und PC.

Xbox Game Pass – März & April 2026

31.03.2026 – Super Meat Boy 3D (Ultimate)

02.04.2026 – Barbie Reitwege (Premium)

02.04.2026 – Clair Obscur Expedition 33 (Premium)

Welches der bereits bekannten Spiele werdet ihr ausprobieren?

Das könnte euch auch interessieren: