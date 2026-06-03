Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele erscheinen im Juni im Abo

4 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Da sind sie, die ersten Spiele im Xbox Game Pass, die im Juni auf Konsole, PC, Cloud oder Handheld spielbar sein werden.

Microsoft hat die neuen Spiele für den Xbox Game Pass in der ersten Hälfte des Juni 2026 angekündigt. Die Titel werden im Laufe des Monats über verschiedene Plattformen hinweg in das Abo integriert.

Die neuen Inhalte stehen dann entweder für Konsole, PC, Cloud Gaming und Handhelds zur Verfügung, abhängig vom jeweiligen Spiel und der technischen Unterstützung.

Welche konkreten Titel Teil der ersten Juni-Welle sind, hat Microsoft im Rahmen der aktuellen Ankündigung bestätigt.

Xbox Game Pass  – Juni 2026

  • 04. Juni 2026 – Herdling (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 04. Juni 2026 – Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 08. Juni 2026 – Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 08. Juni 2026 – Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 09. Juni 2026 – Persona 5 Royal (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 11. Juni 2026 – Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 11. Juni 2026 – Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 11. Juni 2026 – Starseeker: Astroneer Expeditions Game Preview (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 16. Juni 2026 – Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Schaut euch auch die Liste der Spiele an, die Mitte Juni aus dem Xbox Game Pass entfernt werden.

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4 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 56715 XP Nachwuchsadmin 7+ | 03.06.2026 - 15:06 Uhr

    Mein Highlight ist Persona 5 Royal. 🙂

    Danke für die Übersicht. 👍🏻

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  3. Rotten 125285 XP Man-at-Arms Gold | 03.06.2026 - 15:19 Uhr

    Haut mich jetze nit vom Hocker 😅✌🏻 danke für die Übersicht

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