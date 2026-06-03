Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele erscheinen im Juni im Abo

Microsoft hat die neuen Spiele für den Xbox Game Pass in der ersten Hälfte des Juni 2026 angekündigt. Die Titel werden im Laufe des Monats über verschiedene Plattformen hinweg in das Abo integriert.
Die neuen Inhalte stehen dann entweder für Konsole, PC, Cloud Gaming und Handhelds zur Verfügung, abhängig vom jeweiligen Spiel und der technischen Unterstützung.
Welche konkreten Titel Teil der ersten Juni-Welle sind, hat Microsoft im Rahmen der aktuellen Ankündigung bestätigt.
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 04. Juni 2026 – Herdling (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 04. Juni 2026 – Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 08. Juni 2026 – Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 08. Juni 2026 – Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 09. Juni 2026 – Persona 5 Royal (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 11. Juni 2026 – Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11. Juni 2026 – Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11. Juni 2026 – Starseeker: Astroneer Expeditions Game Preview (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 16. Juni 2026 – Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Schaut euch auch die Liste der Spiele an, die Mitte Juni aus dem Xbox Game Pass entfernt werden.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mein Highlight ist Persona 5 Royal. 🙂
Danke für die Übersicht. 👍🏻
Jo, ich weiß, warum ich nur Essential habe…
Haut mich jetze nit vom Hocker 😅✌🏻 danke für die Übersicht
Diesen Monat tatsächlich nichts für mich dabei.