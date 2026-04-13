Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele erscheinen in der neuen Woche

Xbox Game Pass erweitert sein Spieleangebot in der Woche ab dem 13. April 2026 um mehrere neue Titel für Cloud, Konsole und PC.

Den Start macht am 13. April Football Manager 26, das sowohl in der PC- als auch in der Konsolenfassung verfügbar ist. Beide Versionen sind über verschiedene Game-Pass-Stufen abrufbar und unterstützen zusätzlich Cloud-Streaming.

Am 14. April folgt mit Hades II einer der größten Neuzugänge der Woche. Der Titel erscheint für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC und wird damit breit auf allen Plattformen im Abo verfügbar sein.

Am selben Tag kommen außerdem Replaced sowie The Thaumaturge hinzu.

Zwei Tage später erweitert The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered das Angebot am 16. April und bringt einen weiteren großen Klassiker in überarbeiteter Form zurück in den Premium Game Pass. Ergänzt wird der Tag durch EA Sports NHL 26, das ebenfalls für Cloud und Xbox Series X|S erscheint.

Den Abschluss der Woche bildet am 17. April Call of Duty: Modern Warfare, das sowohl für Cloud, und Konsole als auch für PC verfügbar sein wird und die neue Game-Pass-Woche abrundet.

Xbox Game Pass – April 2026

13. April 2026 – Football Manager 26 (PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

13. April 2026 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

14. April 2026 – Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

14. April 2026 – Replaced (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

14. April 2026 – The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

16. April 2026 – he Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

16. April 2026 – EA Sports NHL 26 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. April 2026 – Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsole, und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Außerdem gibt es Gerüchte, dass Call of Duty nicht mehr Day One im Abo erscheinen könnte.

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