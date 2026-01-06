Xbox Game Pass: Diese Perks erwarten Abonnenten im Januar

Im Januar haben Abonnenten des Xbox Game Pass einmal mehr Zugriff auf zahlreiche kostenlose Perks.

Auch im neuen Jahr erwarten Abonnenten des Xbox Game Pass wieder jede Menge neue kostenlose Perks. Mit dabei ist eine große Auswahl an Spielen, die von Splitgate: Arena Reloaded über Fallout 76 bis hin zu The Crew Motorfest reicht.

Da der Januar gerade erst angefangen hat, ist es sehr whrscheinlich, dass mit der Zeit noch weitere Perks hinzustoßen werden. Aktuell sind folgende Perks verfügbar:

Fortnite Crew – Monatliches Abonnement (jeden Monat verfügbar!) (nur Ultimate)

– Monatliches Abonnement (jeden Monat verfügbar!) (nur Ultimate) Rocket League – Rocket Pass Premium (jeden Monat verfügbar!) (nur Ultimate)

– Rocket Pass Premium (jeden Monat verfügbar!) (nur Ultimate) Sea of Thieves – Emote „Fancy Jig“ (einlösbar bis zum 01.03.2026)

– Emote „Fancy Jig“ (einlösbar bis zum 01.03.2026) PUBG Battlegrounds – Exklusives Survivor-Paket (einlösbar bis zum 01.08.2026)

– Exklusives Survivor-Paket (einlösbar bis zum 01.08.2026) The First Descendant – Assemble-Bundle (einlösbar bis zum 01.10.2026)

– Assemble-Bundle (einlösbar bis zum 01.10.2026) Apex Legends – Showdown Supercharge Pack (einlösbar bis zum 01.11.2026)

– Showdown Supercharge Pack (einlösbar bis zum 01.11.2026) Assassin’s Creed Mirage – Guardian Pack (einlösbar bis zum 16.01.2026)

– Guardian Pack (einlösbar bis zum 16.01.2026) The Crew Motorfest – Liberty Walk (einlösbar bis zum 16.01.2026)

– Liberty Walk (einlösbar bis zum 16.01.2026) Delta Force – Craft Your Precision (einlösbar bis zum 20.01.2026)

– Craft Your Precision (einlösbar bis zum 20.01.2026) Splitgate: Arena Reloaded – Launch Pack (einlösbar bis zum 31.01.2026)

– Launch Pack (einlösbar bis zum 31.01.2026) Idle Champions – Schalte 5 kostenlose Champions frei (einlösbar bis zum 03.02.2026)

– Schalte 5 kostenlose Champions frei (einlösbar bis zum 03.02.2026) Skate – Supercharge-Paket (einlösbar bis zum 03.02.2026)

– Supercharge-Paket (einlösbar bis zum 03.02.2026) Throne and Liberty – Loyal Warrior-Outfit und Woodland Yeddy Amitoi (einlösbar bis zum 04.02.2026)

– Loyal Warrior-Outfit und Woodland Yeddy Amitoi (einlösbar bis zum 04.02.2026) Warframe – Awakening-Bundle (einlösbar bis zum 04.02.2026)

– Awakening-Bundle (einlösbar bis zum 04.02.2026) Super Animal Royale – Winter Benefits-Bundle (einlösbar bis zum 09.02.2026)

– Winter Benefits-Bundle (einlösbar bis zum 09.02.2026) Fallout 76 – Sunset Sarsaparilla-Bundle (einlösbar bis zum 15.02.2026)

– Sunset Sarsaparilla-Bundle (einlösbar bis zum 15.02.2026) Discord Nitro – 3 Monate (einlösbar bis zum 28.02.2026)

– 3 Monate (einlösbar bis zum 28.02.2026) The Finals – Lord Mo Ming-Bundle (einlösbar bis zum 19.03.2026)

– Lord Mo Ming-Bundle (einlösbar bis zum 19.03.2026) Eine ganze Reihe von In-Game-Vorteilen für verschiedene Spiele (verschiedene Enddaten, oft wiederholend)