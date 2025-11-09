Xbox Game Pass: Diese sechs Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Sechs neue Spiele im Xbox Game Pass – Call of Duty: Black Ops 7, Winter Burrow und mehr in dieser Woche!

In dieser Woche erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um gleich sechs neue Titel, die eine große Bandbreite an Genres abdecken und für Cloud, Konsole und PC verfügbar sind.

Bereits am 11. November 2025 starten Great God Grove, Lara Croft and the Temple of Osiris und Pigeon Simulator im Abo. Während Great God Grove mit mystischer Atmosphäre und Erkundung lockt, bietet Lara Croft and the Temple of Osiris klassischen Koop-Action-Adventure-Spaß mit Rätseln und Kämpfen.

Pigeon Simulator hingegen sorgt mit seinem humorvollen Sandbox-Gameplay für Abwechslung und Chaos aus der Perspektive einer Stadttaube.

Am 12. November folgen Relic Hunters Legend und Winter Burrow. Relic Hunters Legend kombiniert rasante Shooter-Action mit Rollenspielelementen und kooperativem Gameplay, während Winter Burrow eine emotionale und atmosphärische Reise durch eine verschneite Welt bietet, in der ihr euer Zuhause wiederaufbauen müsst.

Das Highlight der Woche erscheint schließlich am 14. November mit Call of Duty: Black Ops 7. Der neueste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe wird direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein und bietet eine Mischung aus intensiver Einzelspieler-Kampagne, spannenden Multiplayer-Gefechten und einem überarbeiteten Zombies-Modus.

Xbox Game Pass – November 2025

11. November 2025 – Great God Grove (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

11. November 2025 – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

11. November 2025 – Pigeon Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. November 2025 – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

12. November 2025 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

14. November 2025 – Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Alle neuen Spiele sind je nach Plattform über Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Premium zugänglich. Damit erhalten Abonnenten im November 2025 erneut eine vielseitige Auswahl aus Action, Abenteuer, Humor und Spannung.

Welche Spiele werdet ihr ausprobieren?