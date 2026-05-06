Xbox Game Pass: Diese sechs Spiele sind neu im Abo

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Xbox Game Pass: Sechs neue Spiele starten jetzt – diese Titel sind dabei.

Mehrere neue Titel erweitern heute den Xbox Game Pass und stehen für Abonnenten auf Konsole, PC und in der Cloud bereit.

Bereits verfügbar ist Final Fantasy V, das ab dem 5. Mai in die Bibliothek aufgenommen wurde und als klassischer JRPG-Vertreter das Angebot ergänzt.

Heute, dem 6. Mai folgen weitere Veröffentlichungen, darunter Ben 10: Power Trip, das plattformübergreifend spielbar ist, sowie Descenders Next, das sich aktuell im Game Preview befindet und nun auch für zusätzliche Abo-Stufen verfügbar wird.

Ebenfalls neu im Line-up sind Wheel World und Wildgate, die beide für Cloud, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Ergänzt wird das Angebot durch Wuchang: Fallen Feathers, das ebenfalls ab dem 6. Mai Teil des Premium-Abos ist.

Xbox Game Pass – Mai 2026

  • 05. Mai 2026 – Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 06. Mai 2026 – Ben 10 Power Trip (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 06. Mai 2026 – Descenders Next Game Preview (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
  • 06. Mai 2026 – Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
  • 06. Mai 2026 – Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 06. Mai 2026 – Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass

Welche Titel werdet ihr euch im Abo herunterladen?

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16 Kommentare Added

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  2. mAsTeR OuTi 110420 XP Scorpio King Rang 1 | 06.05.2026 - 07:59 Uhr

    Wuchang im Premium Abo ist ne feine Sache. Ansonsten bin ich weiter im FH6 Warteraum^^

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  3. Ash2X 334720 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.05.2026 - 08:05 Uhr

    Ich muss erstmal die Spiele der letzten Monate nachholen 😅

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  4. Vayne1986 49415 XP Hooligan Bezwinger | 06.05.2026 - 08:10 Uhr

    „Welche Titel werdet ihr euch im Abo herunterladen?“

    Habe gestern nur Final Fantasy V heruntergeladen. Die anderen sind nicht so interessant für mich. Außerdem brauche ich Speicherplatz für Forza Horizon 6. 🥰

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  5. Homunculus 305820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.05.2026 - 08:14 Uhr

    FFV darauf freue ich mich auch schon, wenn ich irgendwann mal da wieder ankomme.
    Bartz mag ich als Chara voll gerne. In Dissidia hatte er cooles Design.

    Vorgestern versucht FFI weiterzuspielen.. nach fast nem Jahr war ich aber so raus und hab kein Plan mehr, wo ich als nächstes hin muss. Mir war aber so, dass es irgendwo NPC gab, der da weiterhilft..

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