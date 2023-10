Xbox Game Pass: Diese Spiel für Oktober sind jetzt schon bekannt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Eine neue Woche steht an und mit ihr neue Spiele für den Xbox Game Pass. Während Microsoft sich mit der offiziellen Ankündigung noch Zeit lässt und vermutlich morgen den Feiertag in Deutschland nutzen wird, um die neuen Spiele für das Abo offiziell anzukündigen, so sind dennoch schon einige Spiele bekannt, auf die ihr euch freuen könnt.

Xbox Game Pass – Oktober 2023

03. Oktober 2023 – Gotham Knights (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

03. Oktober 2023 – The Lamplighter’s League (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

03. Oktober 2023 – NHL 24 (EA Play Trial / Ultimate)

04. Oktober 2023 – Warhammer 40.000: Darktide

05. Oktober 2023 – Forza Motorsport 2023 Premium

10. Oktober 2023 – Forza Motorsport 2023

26. Oktober 2023 – Mineko’s Night Market

31. Oktober 2023 – Jusant

31. Oktober 2023 – Headbangers: Rhythm Royale

In den nächsten Stunden oder Tagen wird Microsoft dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die weiteren Xbox Game Pass-Spiele für den Monat Oktober bekannt geben. Und sollte jemand Cities Skylines II in der Liste vermissen, das Spiel wurde leider offiziell verschoben.

Auf welche der bekannten Spiele freut ihr euch bisher am meisten?