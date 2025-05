Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen doch diese Woche

Heute morgen haben wir noch darüber berichtet, dass diese Woche Xbox Game Pass-Abonnenten vorerst leer ausgehen und keine Spiele bisher für die neue Woche bekannt sind.

Falsch! Nach dem zweiten Kaffee und zahlreichen Hinweisen unserer freundlichen XboxDynasty User möchten wir uns korrigieren und euch mitteilen, dass sehr wohl schon zwei Spiele für das Abo bekannt sind:

Morgen, am 06.05.2025 wird DREDGE veröffentlicht und am 08.05.2025 erscheint Revenge of the Savage Planet sogar Day One im Abo.

Danke an @Bootiesweat und alle anderen XboxDynasty User, die uns wachgerüttelt haben.

Außerdem werden höchstwahrscheinlich am Dienstag weitere Spiele für das Abo enthüllt. Wir halten euch auf dem Laufenden.