Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im April im Abo

Heute hat Microsoft die erste Ladung an Spielen veröffentlicht, die Abonnenten des Xbox Game Pass im April in ihrer Mitgliedschaft erwarten können.
Wie immer gibt es eine breite Auswahl an Genres, damit auch jeder etwas für sich entdecken kann.
Xbox Game Pass – April 2026
- 07. April 2026 – Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 08. April 2026 – DayZ (PC) Jetzt mit PC, Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
- 08. April 2026 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 08. April 2026 – FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 09. April 2026 – Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 10. April 2026 – Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 13. April 2026 – Football Manager 26 (PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 13. April 2026 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 14. April 2026 – Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 14. April 2026 – Replaced (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 14. April 2026 – The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 16. April 2026 – he Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 16. April 2026 – EA Sports NHL 26 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. April 2026 – Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsole, und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 21. April 2026 – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 21. April 2026 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 21. April 2026 – Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 23. April 2026 – Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld nd PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
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6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist nichts interessantes für mich dabei, bis auf Final Fantasy IV & TES: Oblivion Remastered. TES ist ja schon länger im GP. ✌🏻 Vielen Dank für die Übersicht. 💚
Nice. Paar Perlen am Start
So viele games un so wenig Zeit 😅✌🏻 starker Monat
FF werde ich klar spielen.
Hades 2 und The Thaumaturge will ich mir zumindest mal anschauen.
Was für ein komischer Zufall. Ich spiele gerade hart mit dem Gedanken mir Planet Coaster in der Premium Edition zu kaufen
Hades 2 und Replaced sind meine Highlights.