Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im April im Abo

Auch im Regenmonat April wird euch der Xbox Game Pass mit neuen Spielen für Konsole, Cloud und PC versorgen.

Heute hat Microsoft die erste Ladung an Spielen veröffentlicht, die Abonnenten des Xbox Game Pass im April in ihrer Mitgliedschaft erwarten können.

Wie immer gibt es eine breite Auswahl an Genres, damit auch jeder etwas für sich entdecken kann.

Xbox Game Pass – April 2026

07. April 2026 – Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

08. April 2026 – DayZ (PC) Jetzt mit PC, Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

08. April 2026 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

08. April 2026 – FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

09. April 2026 – Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

10. April 2026 – Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

13. April 2026 – Football Manager 26 (PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

13. April 2026 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

14. April 2026 – Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

14. April 2026 – Replaced (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

14. April 2026 – The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

16. April 2026 – he Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

16. April 2026 – EA Sports NHL 26 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. April 2026 – Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsole, und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

21. April 2026 – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

21. April 2026 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

21. April 2026 – Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23. April 2026 – Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld nd PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass