Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Dezember im Abo

54 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Das sind die neuen Spiele im Dezember für Xbox Game Pass und gleichzeitig die letzten für das Jahr 2025.

Bevor sich das Jahr seinem unausweichlichen Ende nähert, gibt es für den neuen Monat Dezember noch einmal weitere Spiele für den Xbox Game Pass.

Heute gab Microsoft die folgenden Spiele für die diesen Monat bekannt. Es sind die letzten für dieses Jahr!

Xbox Game Pass – Dezember 2025

  • 03. Dezember 2025 – Stellaris Game Pass Essential
  • 03. Dezember 2025 – World War Z: Aftermath Game Pass Essential
  • 03. Dezember 2025 – Medieval DynastyGame Pass Essential
  • 03. Dezember 2025 – Monster Train 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
  • 03. Dezember 2025 – Spray Paint Simulator (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
  • 04. Dezember 2025 – 33 Immortals Game Preview (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
  • 04. Dezember 2025 – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, P und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
  • 04. Dezember 2025 – Routine (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 09. Dezember 2025 – A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 09. Dezember 2025 – Death Howl (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 09. Dezember 2025 – Dome Keeper (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 10. Dezember 2025 – Mortal Kombat 1 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 11. Dezember 2025 – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

54 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. SPQRaiden 60250 XP Stomper | 02.12.2025 - 17:04 Uhr

    Mist Idiana kommt und ich habe das Hauptgame noch nicht mal durch! Wird also Zeit.

    0
  3. DerOpaZockt 71660 XP Tastenakrobat Level 1 | 02.12.2025 - 17:15 Uhr

    Das eine oder andere Spiel ist definitiv dabei, aber leider habe ich gerade bis Weihnachten auch nicht Unmengen an Zeit. Schaun mer mal

    0
  5. Hammerlore 17600 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 02.12.2025 - 17:25 Uhr

    Auf Dome Keeper freue ich mich – passendes Futter fürs Handheld!

    0
  7. Simon667 18225 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 02.12.2025 - 17:32 Uhr

    Mein Gott. Durch die ganzen verschiedenen Versionen würd das richtig unübersichtlich.

    0

Hinterlasse eine Antwort