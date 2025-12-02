Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Dezember im Abo

Das sind die neuen Spiele im Dezember für Xbox Game Pass und gleichzeitig die letzten für das Jahr 2025.

Bevor sich das Jahr seinem unausweichlichen Ende nähert, gibt es für den neuen Monat Dezember noch einmal weitere Spiele für den Xbox Game Pass.

Heute gab Microsoft die folgenden Spiele für die diesen Monat bekannt. Es sind die letzten für dieses Jahr!

Xbox Game Pass – Dezember 2025

03. Dezember 2025 – Stellaris Game Pass Essential

03. Dezember 2025 – World War Z: Aftermath Game Pass Essential

03. Dezember 2025 – Medieval DynastyGame Pass Essential

03. Dezember 2025 – Monster Train 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

03. Dezember 2025 – Spray Paint Simulator (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

04. Dezember 2025 – 33 Immortals Game Preview (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

04. Dezember 2025 – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, P und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

04. Dezember 2025 – Routine (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

09. Dezember 2025 – A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

09. Dezember 2025 – Death Howl (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

09. Dezember 2025 – Dome Keeper (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

10. Dezember 2025 – Mortal Kombat 1 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

11. Dezember 2025 – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass