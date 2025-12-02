Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Dezember im Abo

Bevor sich das Jahr seinem unausweichlichen Ende nähert, gibt es für den neuen Monat Dezember noch einmal weitere Spiele für den Xbox Game Pass.
Heute gab Microsoft die folgenden Spiele für die diesen Monat bekannt. Es sind die letzten für dieses Jahr!
Xbox Game Pass – Dezember 2025
- 03. Dezember 2025 – Stellaris Game Pass Essential
- 03. Dezember 2025 – World War Z: Aftermath Game Pass Essential
- 03. Dezember 2025 – Medieval DynastyGame Pass Essential
- 03. Dezember 2025 – Monster Train 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
- 03. Dezember 2025 – Spray Paint Simulator (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
- 04. Dezember 2025 – 33 Immortals Game Preview (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
- 04. Dezember 2025 – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, P und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
- 04. Dezember 2025 – Routine (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 09. Dezember 2025 – A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 09. Dezember 2025 – Death Howl (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 09. Dezember 2025 – Dome Keeper (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 10. Dezember 2025 – Mortal Kombat 1 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 11. Dezember 2025 – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
54 Kommentare AddedMitdiskutieren
geil das indiana jonses kommt
Mist Idiana kommt und ich habe das Hauptgame noch nicht mal durch! Wird also Zeit.
Das eine oder andere Spiel ist definitiv dabei, aber leider habe ich gerade bis Weihnachten auch nicht Unmengen an Zeit. Schaun mer mal
Cool, Mortal Kombat geht immer.
Auf Dome Keeper freue ich mich – passendes Futter fürs Handheld!
Mist, hatte Mk1 mit Legacy Collection verwechselt.. 😉
Mein Gott. Durch die ganzen verschiedenen Versionen würd das richtig unübersichtlich.