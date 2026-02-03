Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Februar im Abo

Microsoft hat die ersten Spiele für den Xbox Game Pass im Februar 2026 offiziell vorgestellt. Bereits am Morgen sorgte Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii für einen unerwarteten Auftakt, nachdem der Titel ohne Vorankündigung im Abo gelandet war.
Nun steht fest, welche weiteren Spiele in der ersten Monatshälfte für Konsole, PC, Cloud Gaming und Handheld‑Geräte folgen. Die Liste wurde heute bestätigt und erweitert das Line‑up um mehrere neue Releases und Genre‑Abwechslung.
Xbox Game Pass – Februar 2026
- 03. Februar 2026 – Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 03. Februar 2026 – Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 05. Februar 2026 – Madden NFL 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 05. Februar 2026 – Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar 2026 – BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar 2026 – Roadside Research Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar 2026 – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 13. Februar 2026 – High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 13. Februar 2026 – Kingdom Come Deliverance (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. Februar 2026 – Avowed (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt Game Pass Premium
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Läuft super bis jetze dieses Jahr beim GP 🤗
Paw Patrol Rescue Wheels: Championship freut sicher meinen großen 😅 dann gewinnt er och ma 😅✌🏻
Paw Patrol werden die Kids wieder zocken , ich werde mich dem Farcry in blau mal widmen am 17.Feb.
Erwarte nicht soviel von Avatar außer du magst Sammeln Spiele. Also die meiste Zeit am Anfang bist du mit sammeln und suchen beschäftigt
Blaz Blue Entropy? Ja, geil! Das hatte ich ja schon gar nicht mehr auf dem Schirm!
Einige echt gute Titel dabei, die vermutlich nicht jeder haben wird👍