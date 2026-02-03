Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Februar im Abo

Microsoft erweitert das Abonnement des Xbox Game Pass im Februar mit einer ersten Ladung für die erste Hälfte des Monats.

Microsoft hat die ersten Spiele für den Xbox Game Pass im Februar 2026 offiziell vorgestellt. Bereits am Morgen sorgte Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii für einen unerwarteten Auftakt, nachdem der Titel ohne Vorankündigung im Abo gelandet war.

Nun steht fest, welche weiteren Spiele in der ersten Monatshälfte für Konsole, PC, Cloud Gaming und Handheld‑Geräte folgen. Die Liste wurde heute bestätigt und erweitert das Line‑up um mehrere neue Releases und Genre‑Abwechslung.

Xbox Game Pass – Februar 2026

03. Februar 2026 – Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

03. Februar 2026 – Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

05. Februar 2026 – Madden NFL 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

05. Februar 2026 – Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. Februar 2026 – BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. Februar 2026 – Roadside Research Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. Februar 2026 – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

13. Februar 2026 – High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

13. Februar 2026 – Kingdom Come Deliverance (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. Februar 2026 – Avowed (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt Game Pass Premium