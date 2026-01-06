Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Januar im Abo

Mit diesen Titeln startet Microsoft ins neue Jahr im Xbox Game Pass – auf Konsole, PC, Handheld und in der Cloud.

Microsoft eröffnet das Spielejahr 2026 mit frischen Neuzugängen im Xbox Game Pass. Nachdem wir heute Morgen bereits einen ersten Blick auf die kommenden Titel werfen konnten, hat das Unternehmen nun offiziell bestätigt, welche Spiele in der ersten Januarhälfte ins Abo wandern.

Mitglieder dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl freuen, die je nach gewähltem Abonnement auf Xbox-Konsolen, PC, Handheld-Geräten oder bequem via Cloud Gaming verfügbar sein werden.

Damit setzt Microsoft den Kurs fort, den Game Pass gleich zum Jahresbeginn mit neuen Highlights zu füllen und Spielern plattformübergreifend einen starken Start ins Jahr zu bieten.

Xbox Game Pass – Januar 2026

06. Januar 2026 – Brews & Bastards (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

06. Januar 2026 – Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

07. Januar 2026 – Atomfall (Cloud, Console, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

07. Januar 2026 – Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

07. Januar 2026 – Rematch (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

07. Januar 2026 – Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

08. Januar 2026 – Final Fantasy – (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

13. Januar 2026 – Star Wars Outlaws (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

15. Januar 2026 – My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

20. Januar 2026 – Resident Evil Village (Cloud, Console und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

20. Januar 2026 – Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass