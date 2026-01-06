Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Januar im Abo

Microsoft eröffnet das Spielejahr 2026 mit frischen Neuzugängen im Xbox Game Pass. Nachdem wir heute Morgen bereits einen ersten Blick auf die kommenden Titel werfen konnten, hat das Unternehmen nun offiziell bestätigt, welche Spiele in der ersten Januarhälfte ins Abo wandern.
Mitglieder dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl freuen, die je nach gewähltem Abonnement auf Xbox-Konsolen, PC, Handheld-Geräten oder bequem via Cloud Gaming verfügbar sein werden.
Damit setzt Microsoft den Kurs fort, den Game Pass gleich zum Jahresbeginn mit neuen Highlights zu füllen und Spielern plattformübergreifend einen starken Start ins Jahr zu bieten.
Xbox Game Pass – Januar 2026
- 06. Januar 2026 – Brews & Bastards (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 06. Januar 2026 – Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 07. Januar 2026 – Atomfall (Cloud, Console, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
- 07. Januar 2026 – Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
- 07. Januar 2026 – Rematch (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
- 07. Januar 2026 – Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
- 08. Januar 2026 – Final Fantasy – (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 13. Januar 2026 – Star Wars Outlaws (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 15. Januar 2026 – My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Januar 2026 – Resident Evil Village (Cloud, Console und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Januar 2026 – Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
44 Kommentare AddedMitdiskutieren
Star Wars: Outlaws und Little Nightmares werde ich mitnehmen.
Star Wars habe ich schon einmal ausprobiert, war aber nicht begeistert. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit. Habe nur die erste Stunde gespielt und kam gar nicht rein.
Little Nightmares have ich schon viel Gutes zu gehört. Freu mich
Outlaws ist nen gutes Game Geht ca. 15 Stunden. Ich hab es letzten Sommer gespielt und es hat mich gut unterhalten. Vor allem das Geballer hat Laune gemacht.
Ich hab halt nur die ersten beiden Stunden damit verbracht und ich fand das Gunplay irgendwie doof, die Steuerung hakelig. Bin sonst sehr für Star Wars zu haben, wobei ich Lichtschwerter bevorzuge.
Aber für umme im GamePass gebe ich dem nochmal eine Chance.
Xoole Sachen dabei